Siska Schoeters over single zijn: “Ik heb de zomer van mijn leven gehad”

Ze eet liever een kom soep in de sneeuw dan een menu in een driesterrenrestaurant. Ze pakt Niels Destadsbader graag eens vast, maar zal nooit iets met hem hebben. En als haar kinderen niet thuis zijn, leeft ze als een student. Bij de start van het vierde seizoen van Durf te vragen, waarin ze gevoelige vragen stelt aan mensen die vaak op vooroordelen botsen, trekt Siska Schoeters (40) voor dit interview zélf de vragen uit de vragenbox van The School of Life. “Ik heb keuzes gemaakt die pijn doen, maar ik weet dat het belangrijk was om ze te maken.”