HET PUNT VAN VAN IMPE. Geflirt en vrijages in de Wetstraat: “Een driehoeksverhouding, dat komt nooit goed”

De federale regering heeft haar begroting rond gekregen, en dat op zich heet in deze tijden al een prestatie. Maar moeten we er ook voor applaudisseren? “Met veel goeie wil kan je dit het hoogst haalbare noemen”, zegt hoofdredacteur Liesbeth Van Impe. “Maar alle grote trofeeën zijn wel heel snel van de onderhandelingstafel gehaald.” Er wordt niet alleen bij nacht en ontij onderhandeld in de Wetstraat, er wordt ook volop geflirt. Kunnen al die eerbare voorstellen ook tot een stabiel huwelijk leiden?