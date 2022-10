Huishoudexperte Zamarra Kok geeft tips om af te raken van vieze tupperwaredoosjes

1 Een portie bolognesesaus kan een lelijk oranje waas achterlaten op kunststof voorraadbakjes. Kunststof is een beetje poreus en kan ook sterke geuren, zoals ui of knoflook, opnemen.

2 Na verloop van tijd kan kunststof ook nog week worden en naast kleuren en geuren bacteriën opnemen. Kunststof is daarom niet de beste keuze voor het bewaren van rauw vlees.

3 Verkleurde kunststof kunt u insmeren met puur citroensap of een bleekmiddel, zoals waterstofperoxide. Laat het een tijdje inweken en spoel goed af. Verkleurde kunststof kunt u beter niet met een schuurmiddel behandelen. Hierdoor ontstaan kleine krasjes in het oppervlak wat het probleem alleen maar groter maakt.

4 Voor het verhelpen van nare geuren zijn veel verschillende oplossingen: het bakje vullen met azijn, insmeren met citroensap of met een papje van baking soda, vullen met kattengrit, zout of koffiedik. Na een dag of twee zijn de geurtjes dan wel opgenomen.

5 Hebt u dit probleem vaker, overweeg dan over te stappen op glazen voorraaddozen. Glas neemt geen smaak, geur of bacteriën op en kan prima in de vriezer.