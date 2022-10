Hebt u al eens uitgerekend wat tien of vijftien jaar vakantie in het zonnige zuiden u kost en dat zelfs maar voor veertien dagen weg van huis? Een tuin met zuiderse sfeer is beterkoop. Getuige deze tuin die onze Groenman voor het tv-programma Van droom tot tuin bezocht in hartje Pelt. Op 115 m² oppervlakte genieten de bewoners er elk vrij moment van vakantiesfeer.