Club Brugge-CEO Vincent Mannaert na de historische kwalificatie: “De opbrengsten hiervan zetten we opzij voor ons nieuwe stadion”

Club Brugge bij de beste zestien van Europa: dat had ook Vincent Mannaert (48) niet verwacht. De CEO genoot in Madrid met volle teugen van deze zoveelste triomf, waar blauw-zwart nog lang profijt van zal hebben. Maar hij blijft tegelijk met de voetjes op de grond. “De grootste fout die we nu kunnen maken, is denken dat we te groot zijn voor België.”

In maart 2011 ruilde Vincent Mannaert – toen amper 36 – Zulte Waregem voor Club Brugge. Op dat moment zat Club al zes jaar zonder titel en lag het al uit de Europa League na een triestige 3 op 18 in de poules tegen PAOK, Dinamo Zagreb en Villarreal. Anno 2022 is het contrast enorm. Blauw-zwart schaarde zich bij de beste zestien ploegen van het continent. En dus laaiden ook bij de CEO de emoties hoog op. Op het bestuur-/sponsor-/persdiner de avond voordien klonk hij erg strijdvaardig tijdens zijn speech, maar woensdag was het bibberen tot het bittere einde en dus was de ontlading eens zo groot.

“We zaten met heel het bestuur samen in het stadion en zoals het hoort, hebben we elkaar stevig vastgepakt”, vertelde hij ons een uurtje na de match. Zo veel tijd had hij niet, want hij vloog ’s nachts nog met voorzitter Bart Verhaeghe naar huis, maar op zo’n moment de gloire staat hij met plezier de pers te woord. “Dit is genieten, hè. Niet alleen voor ons, ook voor de aanwezige supporters en de mensen thuis voor hun tv. Een punt pakken op Atlético, dat zelf absoluut wilde winnen, is bijzonder knap. En een Belgische club in de 1/8ste finales van de Champions League: daar moet iedereen heel blij mee zijn.”

Met veel dank aan jullie doelman. Wat valt er nog te zeggen over Mignolet?

“Dat hij aan een ongelofelijk jaar bezig is. Hij was al top in de play-offs en bewijst nu dat hij van Europees topniveau is. Wat hij in die vier matchen gedaan heeft, is formidabel. Niet alleen de ballen die hij pakt, maar ook het vertrouwen dat hij geeft aan zijn verdedigers. Met zijn leiderschap stuwt hij iedereen naar een hoger niveau. Wat mij betreft behoort hij momenteel bij de beste vijf keepers ter wereld.”

Een juichende Mignolet. Straks ook op het gala van de Gouden Schoen? — © BELGA

En topfavoriet voor de Gouden Schoen?

“Voor mij is er geen discussie, maar jullie stemmen, hè. (lachje) Nu, ik heb nóg spelers gezien die het supergoed hebben gedaan. En iedereen heeft gevochten voor elke morzel grond. Als iemand een steek liet vallen, raapte een ander hem op. Fantastisch om te zien. Er waren ook discutabele momenten. We hadden altijd een penalty moeten krijgen – ik zag de beelden een keer of twintig terug. Maar gelukkig moeten we daar nu niet te veel over praten. (glimlacht) We zijn na amper vier matchen door naar de volgende ronde en dat is schitterend. Ik had dat nooit verwacht.”

Uw hoogtepunt bij Club tot nu toe?

“Wel, met Michel Preud’homme behaalden we al eens een kwartfinale in de Europa League. Maar dit is toch nog van een ander niveau.”

Vertel ons het geheim.

“Geen geheim. Deze historische prestatie is het resultaat van meer dan tien jaar hard werken. Niet alleen door Bart en mezelf, maar door tientallen mensen. In het begin hebben we fouten gemaakt, maar daar konden we uit leren. En vervolgens zijn we blijven evolueren. We hebben in elk domein – niet enkel op sportief vlak – experts aangetrokken en dat betaalt zich nu terug. Al is het natuurlijk altijd aan de spelers. Zij moeten het doen en ze hebben het ook gedaan.”

Zo wordt de naam Club Brugge alweer wat groter.

“Ze beginnen ons te kennen, ja. (glimlacht) Het is al de zesde keer (sinds hij er aan de slag is, red.) dat we in de poules uitkomen en als je dan zo’n prestatie neerzet om U tegen te zeggen, straalt dat af op heel de club. Voor ons imago en onze internationale uitstraling is dit geweldig.”

Mannaert dinsdag voor vertrek naar Madrid. — © BELGA

Financieel legt dit jullie ook geen windeieren. Nog eens 10 miljoen erbij. Jullie lopen weer verder weg van de rest.

“Ja, maar het is niet omdat je meer centen hebt dat je automatisch beter doet dan iemand anders. Dat is vorige zaterdag nog gebleken tegen Westerlo. (groen lachje) Dat is de relativiteit van het voetbal en maakt de sport ook zo aantrekkelijk. Een kleinere club of een club met minder middelen kan nog altijd winnen van een grote club. Maar ja, we hebben nog altijd ambitie om een nieuw stadion te zetten. En dat kost geld – meer dan ooit zelfs, met die grondstoffencrisis. Dus de opbrengsten van de kwalificatie zetten we sowieso opzij om klaar te hebben voor als we kunnen beginnen bouwen.”

Maar de Jupiler Pro League is dus nog niet te klein voor Club?

“Ah neen. Kijk naar het klassement. We hebben acht punten minder dan Antwerp en zes minder dan Genk, twee ploegen die geen Europees spelen. We hebben dus nog veel werk voor de boeg. De grootste fout die we nu kunnen maken, is denken dat we te groot zijn voor België.”

Wat wordt nu de volgende stap?

“Wel, in de competitie willen we dus zo snel mogelijk die kloof met de leider dichten. En wat Europa betreft, geeft dit succes sowieso extra honger aan de groep. Om te beginnen gaan we de volgende wedstrijd tegen Porto trachten te winnen. Onze fans verdienen dat. De rest zien we na Nieuwjaar wel, daar hebben we nog een beetje tijd voor. Maar we gaan altijd voor meer.”

En jullie toptalenten gaan nu wellicht nog meer geneigd zijn om te blijven?

“Dat hopen we, ja. We hebben recent een aantal steunpilaren voor langere tijd vastgelegd, met Mignolet, Vanaken, Mechele en Mata. En wat andere, jongere spelers betreft, van wie het plafond nog hoger ligt dan het onze, is het handig dat we nu tegen hen kunnen zeggen: Groei rustig, maak híér progressie, wacht nog een jaartje langer vooraleer je die oversteek maakt naar een grote competitie. Want ze kunnen bij ons evolueren op het hoogst mogelijk niveau.”

Met Meijer, Onyedika, Jutgla... lijkt de zomermercato dit keer trouwens een schot in de roos.

(knikt) “Tot nu toe kan je niet anders dan zeggen dat die geslaagd is. Nu, je hebt altijd transfers die direct rendement geven of die mislukken, maar ook die láter rendement geven, zoals Sowah. In elk geval hebben het sportief management en het scoutingteam goed werk geleverd.”

Onyedika, een van de geslaagde zomertransfers. — © EPA-EFE

Straf toch ook wat Carl Hoefkens bij zijn debuut als coach in deze Champions League gerealiseerd heeft?

“Absoluut. Dat toont dat het niet enkel om ervaring draait – kijk naar Karel Geraerts bij Union. Carl werkt al lang bij deze club en had het goed gedaan op de academie en als assistent van Clement en Schreuder. Stabiliteit en continuïteit vinden wij belangrijk en de omstandigheden waren ernaar om hem een kans te geven. Als trainer van Club Brugge draag je natuurlijk wel een zware last op je schouders en zijn eerste maanden waren moeilijk. Maar je ziet dat hij al geëvolueerd is en dat de ploeg nu begrijpt waar hij naartoe wil.”

En hij heeft de kwalificatie zowaar gevierd – we zagen een glimlach op zijn gezicht.

(grijnst) “Die is meer dan verdiend.”