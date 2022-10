Droomhuwelijk van ex-topvoetballer eindigt in vechtscheiding: “Eerst stierf mijn vader, toen kreeg ik zelf corona. En ze was er nooit voor mij”

De Italiaanse topvoetballer Francesco Totti (45) en zijn vrouw Ilary Blasi (41) werden wel eens de Angelina Jolie en Brad Pitt van Italië genoemd. Knap, succesvol en schatrijk. En de vergelijking gaat zelfs nog verder, want beide droomhuwelijken eindigden intussen in vechtscheidingen. Totti en Blasi staan vrijdag voor de rechter. “Eerst stierf mijn vader, toen kreeg ik zelf corona. En ze was er nooit voor mij.”