Jean-Paul Boëtius (ex-Genk) staat terug op oefenveld na operatie aan tumor in testikels

Chemotherapie was niet nodig voor Boëtius, maar een operatie wel. Die vond snel na het ontdekken van de tumor plaats. Boëtius kan de trainingsarbeid intussen beginnen opdrijven. Het is wel nog niet duidelijk wanneer de 28-jarige Nederlander opnieuw wedstrijden kan spelen voor Hertha Berlijn, het team van Rode Duivel Dodi Lukebakio.

Boëtius maakte afgelopen zomer de overstap van Mainz naar Hertha Berlijn. Hij speelde tot dusver zes wedstrijden voor het team uit de Duitse hoofdstad.

Hij was de tweede speler van Hertha in enkele maanden tijd die de diagnose van teelbalkanker te horen kreeg. Deze zomer kreeg ook rechtsbuiten Marco Richter het harde verdict. Hij kon eind augustus wel al zijn wederoptreden vieren. Bij Dortmund werd afgelopen zomer bij aanvaller Sébastien Haller ook een tumor in zijn teelbal geconstateerd. Haller staat wel nog aan de kant. Bij Union Berlijn werd Timo Baumgartl getroffen.