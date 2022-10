Freya Van den Bossche (47) glimt van geluk op de rode loper, voor het eerst hand in hand met haar lief. Eva Vettenburg heet ze. Een vrouw. En dat is niet eens zo verwonderlijk, zeggen deskundigen. Zeker bij vrouwen is seksuele oriëntatie zelfs op iets latere leeftijd niet in steen gebeiteld. “Maar het betekent zoveel voor anderen dat ze ermee naar buiten komt.”