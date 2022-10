Britse verpleegster ontkent moord op zeven vroeggeboren baby’s, maar vreemde briefjes in haar huis laten iets anders vermoeden

De Britse verpleegster Lucy Letby (32) staat sinds deze week in Manchester terecht voor de moord op zeven baby’s in de afdeling neonatologie. Allemaal leken ze gezond, maar stierven ze plots terwijl Letby aan het werk was. De jonge verpleegster ontkent, maar de jury kreeg gisteren te horen dat haar huis vol verdachte briefjes lag.

Acht maanden lang had niemand in het Countess of Chester Hospital door dat er iets vreemds aan de hand was in de afdeling neonatologie. Toch stierven er tussen juni 2015 en maart 2016 vijf pasgeboren baby’s in onduidelijke omstandigheden. Opvallend meer overlijdens dan in de jaren voordien.

Toen legde een dokter voor het eerst een verband tussen al die tragische overlijdens en de aanwezigheid van de 32-jarige verpleegster Lucy Letby. Maar bewijzen waren er niet, waardoor de verpleegster nog vier maanden haar gang kon blijven gaan. Pas in juni 2016 werd ze van de afdeling weggehaald. Anderhalf jaar later volgde een arrestatie. Dat is wat het Britse openbaar ministerie de voorbije dagen uitlegde in de rechtbank in Manchester. Letby staat er momenteel terecht voor de moord op zeven prematuur geboren kinderen, en voor de moordpoging op nog tien andere. Onder de slachtoffers zijn ook twee kleine broertjes, deel van een drieling. Haar moordwapens waren insuline, lucht, of gewoon te veel melk.

Foto van slachtoffers, samen in een bedje

Verschrikkelijk detail is dat de broertjes stierven toen er al eerste, voorzichtige verdenkingen waren geuit tegen Lucy Letby. Maar dat stopte de jonge vrouw niet. Ze maakte na de moord zelfs nog een foto van de twee broertjes, samen in hun bedje. En ze zocht contact met de ouders.

Letby ontkent elke betrokkenheid bij de moorden en moordpogingen. Maar het openbaar ministerie pakte gisteren uit met bijzonder vreemde en verdachte handgeschreven briefjes, die ze bij een huiszoeking bij haar thuis hadden gevonden. “Ik ben een verschrikkelijk slecht mens”, stond op eentje. Op andere stonden korte boodschappen in hoofdletters als “HATE”, “IK BEN SLECHT IK DEED HET”, waarmee ze zichzelf lijkt te beschuldigen. Andere boodschappen tonen eerder zelfmedelijden als “Ik zal nooit weten wat het betekent om een gezin te hebben” of “Niet goed genoeg: ik zal nooit trouwen of kinderen hebben”. Maar er zijn ook briefjes die een totaal andere boodschap bevatten en waarin ze net elke betrokkenheid lijkt te ontkennen: “Ik heb niets verkeerd gedaan”.

Volgens haar advocaat, Benjamin Myers, zou het fout zijn de briefjes te lezen als bekentenissen. “Ze drukken geen schuld uit, maar angst”, pleitte hij. “Het zijn de woorden van een jonge, doodsbange vrouw die weet wat er over haar wordt gezegd.” De verdediging houdt het erop dat de dood van al die kinderen een ongelukkig toeval is. Letby is volgens hen een zondebok met wie fouten in de zorg in de overwerkte en onderbemande afdeling neonatologie toegedekt worden. “Mijn cliënte is een toegewijde verpleegster die alleen maar wilde zorgen voor de kindjes die aan haar waren toevertrouwd.”

Altijd aan het werk als er kinderen stierven

Het openbaar ministerie zegt zeker te zijn van haar schuld, na een onderzoek dat onder meer via eliminatie te werk ging. Er was maar één verpleegkundige die bij elk tragisch overlijden aanwezig was: Lucy Letby. Ook opvallend: aanvankelijk waren de verdachte overlijdens ’s nachts. Dat was toen ook Letby nachtdiensten deed. Toen ze naar de dagploeg werd overgeplaatst, gingen er plots overdag kinderen dood.

Uit de aanklacht blijkt trouwens hoe hardnekkig Letby bepaalde kinderen dood wilde. Een meisje overleefde drie moordpogingen. Telkens kon ze op het nippertje worden gered. Maar bij de vierde poging om het kleine meisje te doden, slaagde Letby in haar opzet, kreeg de jury te horen. Op dat moment had nog niemand door wat de verpleegster allemaal uitvoerde. Integendeel, ze toonde zich een toegewijde en meelevende jonge vrouw, en schreef zelfs nog een rouwkaartje naar de ouders om hen te troosten.