Bakkerij Lints is een van de bekendste bakkers van Antwerpen. Mensen staan er soms tot buiten aan te schuiven voor hun zondagse pistolet of croissant. Toch komen ook zij in de problemen door de hoge energiekosten. Bakkersdochter Axelle Van Titelboom trekt aan de alarmbel: “We zitten met de handen in het haar.”