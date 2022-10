Britse regering schuift hete aardappel door: “Paleis moet zelf beslissen of Camilla Kohinoor-diamant mag dragen bij kroning”

Volgens de Britse krant The Telegraph is Camilla van plan om de kroon waarin de diamant prijkt te dragen tijdens de ceremonie. Dat vooruitzicht werd niet warm ontvangen in India, waar de steen vandaan komt. Een woordvoerder van de regerende BJP-partij waarschuwt dat dit pijnlijke herinneringen aan de koloniale tijd zou kunnen oproepen. Voor de Britse regering ligt de zaak gevoelig: het land probeert momenteel immers een handelsovereenkomst met India te sluiten.

De Kohinoor-diamant – wat ‘berg van licht’ betekent – kwam in de 19de eeuw in het bezit van de Britse Oost-Indische Compagnie, en maakte deel uit van de kroonjuwelen van toenmalig Queen Mum Elizabeth die bewaard worden in de Tower of London. Sinds het overlijden van Elizabeth ll eerder dit jaar pleiten veel Indiërs op sociale media voor de teruggave van de Kohinoor.