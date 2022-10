KV Kortrijk-coach Adnan Custovic is aan vooravond van zijn eerste ‘vlasico’ op zijn hoede: “Een gewond dier is dubbel zo gevaarlijk”

De ‘vlasico’ is de match van het jaar in Zuid-West-Vlaanderen. Dit jaar nog iets meer dan normaal want sportief staan zowel de kerels als de boeren het water tot aan de lippen. KV Kortrijk mag zeker niet verliezen, Zulte Waregem moet winnen. KVK-coach Adnan Custovic is op zijn hoede. “We mogen ze zeker niet onderschatten”

Door de stuntzege van twee weken geleden tegen Antwerp kreeg KV Kortrijk wat ademruimte maar veel mis mag er toch niet meer gaan. Voor de nieuwe coach Adnan Custovic wordt het zijn eerste derby Veekaa-Essevee als hoofdcoach. Helemaal nieuw is het niet meer voor hem want Custovic zat in het seizoen 2014-15 als assistent van Yves Vanderhaeghe op de bank.

“Of we toen gewonnen hebben? Ik weet dat niet meer maar ik vermoed van wel want we wonnen dat seizoen vaak. Dat moeten we ook zaterdag doen want dit is een heel belangrijke wedstrijd die ergens bepalend kan zijn voor de rest van het seizoen. Veel van de spelers bij beide teams kennen dat derbygevoel misschien niet maar ik weet dat het ontzettend belangrijk is voor onze supporters. Ook voor hen moet iedereen een tandje bijsteken.” Custovic lijdt alvast niet aan zelfoverschatting omdat het slechts tegen de rode lantaarn is.

© BELGA

Selemani

“We mogen Zulte Waregem zeker niet onderschatten. Een gewond dier is dubbel zo gevaarlijk en mij zal je nooit horen zeggen dat Zulte Waregem de zwakste ploeg van de reeks is, integendeel. Achterin hebben ze veel ervaring, Fadera en Vossen mag je nooit uit het oog verliezen en zijn voor mij klasbakken. Gano? Ik ken hem want werkte nog samen met hem bij KV Oostende. Zinho is misschien niet de meest gemakkelijke maar op het veld kan hij wegen op een verdediging.”

Custovic moet achterin alvast Radovanovic missen zodat Dessoleil na twee weken weer zijn plaats kan innemen. Meer zorgen zijn er voorin rond Selemani. De beste speler van de kerels liep in Genk na zijn magistrale vrijschop een kuitblessure op. Eerder deze week leek de man uit de Comoren zeker out maar in Kortrijk proberen ze hun topaanvaller nu op te lappen.

“Hopelijk lukt het want we hebben Faïz echt hard nodig”, beseft Custovic.