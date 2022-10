Hier boekt Rusland wél nog winst, laatste overblijvers zitten vast: “Waar kunnen we nog naartoe?”

In de buurt van de strategisch interessante stad Bachmoet, in de Donbas-regio in het oosten van Oekraïne, boeken Russische en separatistische strijdkrachten wél nog vooruitgang tegen het Oekraïense leger. De situatie in de belegerde industriestad is schrijnend.

“Brandhout, hoe kan ik daar nog aan geraken? Ik heb geen geld om te betalen voor levering. Ik weet niet hoe lang we de winter zullen overleven en hoe lang mijn man nog zal leven. Onze kinderen zijn gevlucht, die hebben zelf ook kinderen. Maar waar kan ik naartoe? We kunnen niks doen. Die ontploffingen, we kunnen er niet meer tegen. Mijn man kan niet eens meer naar de kelder vluchten.”

Oleksandra Pylypenko is als een van de enige inwoners van Bachmoet niet gevlucht, omdat ze thuis haar man verzorgt, die longkanker heeft. Ze vertelt haar verhaal aan een fotograaf van AFP, die in de stad de schade kwam opmeten. Er is momenteel geen gas, elektriciteit en water en in de verte is het artillerievuur te horen, beschrijft hij. De brug over het water is er vernield, waardoor de inwoners voetje voor voetje over de restanten moeten schuifelen. Sommigen moeten overleven op wat ze nog kunnen vinden.

Strategisch belangrijk gebied

In de buurt van de stad wordt zwaar gevochten. Op Telegram melden pro-Russische troepen dat ze de dorpen Opytne en Ivangrad hebben ingenomen. Die liggen ten zuiden van de industriestad Bachmoet, die Moskou al sinds augustus probeert te veroveren. Oekraïne zegt dan weer dat het de aanvallen op Bachmoet heeft kunnen afslaan. Maar dat neemt niet weg dat de pro-Russische troepen naderen.

“Rusland blijft hoge prioriteit geven aan zijn eigen offensieve operaties in de centrale Donbas-regio, vooral vlak bij de stad Bachmoet”, klonk het bij de Britse inlichtingendiensten. Zaterdag al zei Oekraïens president Volodimir Zelenski dat er zware gevechten bezig waren.

Bachmoet is strategisch belangrijk omdat het op de weg ligt naar de steden Sliviansk en Kramatorsk, delen van de Donbas die Moskou nog in handen moet krijgen. Er woonden voor de invasie zo’n 70.000 mensen, tot Zelenski de evacuatie van alle inwoners beval. (kba)

