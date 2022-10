Radja Nainggolan riskeert nu tot 5 jaar rijverbod, advocaat: “We gaan zijn auto terugvragen, zodat hij met chauffeur naar de training kan”

Dat hij binnenkort opnieuw voor de politierechter zal moeten verschijnen, lijdt geen enkele twijfel. Radja Nainggolan kon woensdagmiddag immers geen rijbewijs voorleggen toen hij door de politie van Antwerpen achter het stuur van zijn Mercedes gecontroleerd werd. En daar was een goede reden voor: de Antwerp-speler had dat rijbewijs na een eerder rijverbod van vier maanden nog niet teruggekregen.

Altijd rijbewijs op zak

“Om een voertuig te besturen moet de chauffeur altijd drager zijn van een geldig rijbewijs”, legt een politierechter uit. “In geval van verlies kan een attest je tijdelijk aan een duplicaat helpen en een boete voorkomen. Maar wie na een veroordeling zijn rijbewijs heeft moeten inleveren, moet wachten tot hij of zij dat bewijs terug heeft gekregen alvorens opnieuw achter het stuur te kruipen. Dat de periode van rijverbod voorbij is, is niet voldoende. Je moet het document effectief op zak hebben.”

Voor Nainggolan was de periode van rijverbod sinds begin september voorbij. Maar hij had ook een herstelexamen opgelegd gekregen om zijn rijvergunning terug te krijgen. “Deze verplichting maakt gewoon deel uit van het vonnis, dat ter zitting wordt voorgelezen of met een link via internet meteen beschikbaar is”, aldus de politierechter.

Slagen voor proeven

“De bestuurder wordt erin uitgenodigd aan te geven in welk centrum hij of zij dat examen wil afleggen. Dat kan tijdens de periode van rijverbod gebeuren, sommige parketten laten dat ook vroeger toe. Maar het slagen voor dat examen (en/of eventueel medische en/of psychologische proeven) is een absolute must om het rijbewijs terug te krijgen. Is de agenda van het examencentrum volgeboekt tot na verloop van het rijverbod, dan zal het rijverbod de facto langer duren, tot het examen met succes werd afgelegd. Het rijbewijs wordt pas teruggegeven in ruil voor het attest van geslaagde proeven.”

Welke straf dreigt er nu voor Radja Nainggolan? Artikel 48 van de verkeerswet is duidelijk: er hangt hem een gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar boven het hoofd en/of een boete van 500 tot 2.000 euro, te vermenigvuldigen met 8 (opdeciemen), en een rijverbod van 3 maanden tot 5 jaar. In geval van recidive binnen de drie jaar kunnen die straffen ook nog verdubbeld worden.

Met chauffeur naar de training

De straf waarmee hij zijn rijbewijs verloor, liep hij op toen hij net bij Antwerp getekend had. De advocaat sprak toen van een “warm nostalgisch bad” waarin Nainggolan zich gedompeld had, na een verblijf in Italië. “In het nieuwe geval zou ik eerder spreken van een koude douche”, klinkt het nu bij zijn advocaat Omar Souidi.

“We gaan aan de procureur vragen of Radja zijn auto terugkrijgt”, zegt Souidi. “Radja heeft een chauffeur geëngageerd die hem naar de training wil brengen, maar dan hebben we wel de auto nodig.”

