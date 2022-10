Rusland evacueert inwoners van regio Cherson vanwege oprukkend Oekraïens leger

De door Rusland geïnstalleerde leider van de Zuid-Oekraïense regio Cherson roept inwoners op om te evacueren, vanwege de gevechten in het gebied. Hij vraagt Rusland om hulp bij het vervoer van burgers, dat intussen heeft toegezegd om te helpen.

De evacuatie komt er daags nadat Oekraïne heeft aangekondigd dat het vijf gemeentes in de buurt van Cherson heeft heroverd. De Russische vicepremier Marat Choesnoellin heeft op de Russische staatstelevisie intussen laten verstaan dat Moskou zal helpen bij de evacuatie. De inwoners zullen onder meer naar Russische regio’s vlakbij Cherson gebracht worden, zoals het schiereiland Krim, of de gebieden van Rostov, Krasnodar en Stavropol, in het zuiden van Rusland.

Het Britse ministerie van Defensie berichtte donderdagochtend al over een mogelijke evacuatie van mensen uit Cherson door pro-Russische autoriteiten. “Zij hebben in de afgelopen dagen waarschijnlijk opdracht gegeven voor de evacuatie van sommige burgers. Waarschijnlijk anticiperen ze dat de gevechten zich uitbreiden naar de stad Cherson”, aldus Defensie.

Cherson is een van de vier regio’s die Rusland onlangs heeft geannexeerd, een stap die door Oekraïne en het Westen als illegaal wordt beschouwd. Cherson wordt net als de andere regio’s niet volledig bezet door Rusland. De stad Cherson was de eerste grote stad die tijdens de oorlog in Russische handen viel.