Opnieuw belangrijke Rus om het leven gekomen in bizarre omstandigheden

Nikolai Petrunin is om het leven gekomen. De naam zegt u wellicht weinig, maar Petrunin was een Russische multimiljonair die ook in het parlement zetelde en beschouwd werd als een vertrouweling van Poetin. Officieel stierf hij aan de complicaties van Covid, maar Petrunin is niet de eerste Rusissche topman die sinds de oorlog onder verdachte omstandigheden het leven laat.

Nikolai Petrunin (47) was een van de topmanagers bij aardgasgigant Gazprom. Buiten zijn topfunctie bij Gazprom was Petrunin ook vice-voorzitter van de prestigieuze energiecommissie van het Russisch parlement. Hij werd aanzien als een vertrouweling van Poetin. Petrunin zou gestorven zijn aan de Covid-complicaties, nadat hij eerder al een maand in coma lag.

Zijn dood doet vragen rijzen, omdat er de afgelopen maanden wel meer belangrijke Russen aan hun einde kwamen. De doodsoorzaken die werden gegeven waren bij de een al wat realistischer dan bij de ander. Vooral de dood van Ravil Maganov, topman bij oliebedrijf Lukoil, bracht vorige maand heel wat geruchten op gang. Maganov viel naar beneden van de zesde verdieping van het ziekenhuis in Moskou. Een van de rapporten beweerde dat hij uit het raam werd geduwd, maar dat is niet officieel bevestigd. Zijn bedrijf had zich eerder uitgesproken tegen de oorlog in Oekraïne.