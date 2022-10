Union-sterkhouder Christian Burgess is tijdig hersteld voor duel met Braga, Hjulsager vervangt Castro-Montes bij Gent

Union-coach Karel Geraerts gunt Bart Nieuwkoop een basisplaats in het duel met het Portugese Braga op de vierde speeldag in groep D van de Europa League, dit ten koste van Loïc Lapoussin. Christian Burgess, die onzeker was na een blessure, tekent eveneens present in het basiselftal. De aftrap in Den Dreef is donderdagavond om 18u45 voorzien. Union kan zich verzekeren van Europese overwintering.

In vergelijking met het team dat zondag Cercle Brugge met 2-1 versloeg, valt één wijziging te noteren. Loïc Lapoussin verhuist naar de bank en Bart Nieuwkoop neemt zijn plaats in bij de Belgische vicekampioen. Simon Adingra, die tegen de Vereniging uitblonk met een doelpunt en een assist en vorige week tegen Braga goed was voor twee assists, start opnieuw in de basis.

Voor doelman Anthony Moris bestaat de driemansverdediging uit Ismaël Kandouss, Christian Burgess en Siebe Van der Heyden. Het middenveld wordt bevolkt door Senne Lynen, Lazare Amani en aanvoerder Teddy Teuma, die donderdag een nieuw contract ondertekende in het Dudenpark. Bart Nieuwkoop en Simon Adingra draven de flanken af. Voorin moeten Victor Boniface en Dante Vanzeir voor de dreiging zorgen.

Vorige week pakte Union de drie punten in Braga na een dol slot. Met twee late doelpunten zette invaller Gustaf Nilsson de 1-2 op het scorebord.

Mits een zege is Union zeker van een stek in de top twee van de poule. Union kan zelfs al zekerheid krijgen over groepswinst als het zelf triomfeert en Union Berlijn punten laat liggen tegen Malmö. De groepswinnaar stoot rechtstreeks door naar de achtste finales en voor de nummer twee is een barrage met een nummer drie uit de Champions League voorzien. Een gelijkspel levert zekerheid op over minstens de derde plaats, waarvoor overwintering in de barrages van de Conference League is weggelegd.

© BELGA

Hjulsager vervangt geblesseerde Castro-Montes bij Gent

AA Gent gaat donderdagavond op de vierde speeldag van de Conference League op zoek naar revanche tegen Djurgardens IF na de 0-1 thuisnederlaag afgelopen week. Trainer Hein Vanhaezebrouck bekampt de Zweedse ploeg met een licht gewijzigd elftal ten opzichte van de heenwedstrijd.

In het doel krijgt Davy Roef de voorkeur op de Fransman Paul Nardi. Hij krijgt defensieve steun van het centrale trio Jordan Torunarigha-Michael Ngadeu-Joseph Okumu. Matisse Samoise en Andrew Hjulsager, die de geblesseerde Alessio Castro-Montes vervangt en afgelopen weekend een prima partij speelde tegen Eupen, staan op de wingbacks.

Op het middenveld koos trainer Hein Vanhaezbrouck voor aanvoerder Vadis Odjidja, Hyunseok Hong en Elisha Owusu, die ook samen aan de wedstrijd begonnen in de ruime zege tegen Eupen. Vooraan moeten Hugo Cuypers en Laurent Depoitre voor de doelpunten zorgen.