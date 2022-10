Euthanasie van Shanti (23) werd op laatste nippertje uitgesteld door anonieme klacht: “Ze heeft daardoor zes weken langer moeten lijden”

De euthanasie van Shanti De Corte (23) moest op het laatste ogenblik nog worden uitgesteld door een anonieme klacht. Dat heeft haar moeder gezegd bij VRT NWS. De Corte kreeg in mei euthanasie voor ondraaglijk psychisch lijden, nadat ze in 2016 op de luchthaven van Zaventem getuige was van de terroristische aanslagen.

“Het was voor Shanti heel belangrijk om te weten wanneer de euthanasie zou doorgaan”, vertelt haar moeder Marielle bij VRT NWS. “Ze wilde nog de tijd krijgen om afscheid te nemen van familie en naasten, maar ze wilde ook absoluut 22 maart niet meer meemaken. In januari werd dan beslist om de euthanasie op 20 maart te laten doorgaan. Maar enkele dagen daarvoor kregen we plots te horen dat er een anonieme klacht was ingediend.”

De familie kreeg van de politie te horen dat de klager van mening was dat Shanti nog niet uitbehandeld was. De geplande euthanasie wordt dan ook uitgesteld, uit angst voor een proces. Uiteindelijk beslist het parket dat wel aan alle wettelijke voorwaarden was voldaan, en stapte Shanti op 7 mei dan toch uit het leven.

Frustratie

Maar de moeder van Shanti blijft achter met een gevoel dat hen door het uitstel een mooi afscheid werd ontnomen. Ook Koen Verhofstadt, de arts die de euthanasie heeft uitgevoerd, deelt dat gevoel. “Shanti heeft daardoor zes weken langer moeten lijden. Ik ben kwaad dat de familie dit moest meemaken. En ik ben kwaad omdat artsen geïntimideerd worden, terwijl de wet de wet is. Tegenstanders van euthanasie moeten de wet aanvaarden, anders krijgen we fundamentalisme. Iedereen heeft het recht om het niet te doen voor zichzelf, maar moet respecteren wat de wet zegt. En de wet is hier honderd procent gevolgd.”

De familie weet tot op vandaag officieel niet wie de klacht heeft ingediend.

Wie vragen heeft over zelfmoord kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813, of via www.zelfmoord1813.be.