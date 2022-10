Zwemuurtje alleen voor mannen in Lommel lokt heel wat reacties uit: “Manifeste inbreuk op de genderwet”

In Lommel organiseert de moskee in het zwembad een apart zwemuur voor mannen. Omdat het een openbare activiteit is, is dat volgens het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen een inbreuk op de genderwet.

Met een bericht op Facebook herinnerde de Lommelse moskee en cultureel centrum Al-Furqan vzw haar leden eraan dat het zwemseizoen 2022-2023 weer gestart is. Twee vrijdagavonden per maand huurt de vereniging het zwembad De Soeverein in Lommel af, buiten de openingsuren. Iedereen kan tickets kopen, maar niet iedereen is welkom, blijkt uit de post. “Enkel voor heren”, was er te lezen in het Arabisch. “Elke deelnemer heeft wel het recht om zijn kinderen gratis mee te nemen.” Vrouwen zijn met andere woorden niet welkom. Het bericht is intussen verwijderd, maar werd opgepikt door enkele Twitteraars.

“De jongste jaren is er bij de leden de behoefte om meerdere malen te kunnen zwemmen in een islamitische context”, zegt een woordvoerder van Al-Furqan. Hij bevestigt dat vrouwen niet toegelaten worden: “Mannen en vrouwen worden gescheiden, net zoals bij bruiloften of het gebed.”

“Segregatie”

“Dat is een manifeste inbreuk op de genderwet”, reageert Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. “Het is niet toegelaten een onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen wanneer je openbaar iets verkoopt, zoals zwembadkaarten. Binnen een religieuze context zijn er weliswaar activiteiten die gescheiden kunnen plaatsvinden, zoals het gebed. Maar zwemmen valt daar niet onder, zeker omdat het hier over een publieke activiteit gaat. Met pakweg een vriendengroep die enkel uit mannen bestaat, zou je het zwembad wél mogen huren. Maar deze zwemuurtjes worden openbaar aangeboden.”

Ook Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) noemt dit “segregatie”. Toch zijn er ook zwembaden die op bepaalde tijdstippen de toegang voorbehouden voor vrouwen. Volgens Liesbet Stevens is dat door Europese wetgeving wel toegelaten. “Europa maakt dat mogelijk, om rekening te houden met het feit dat vrouwen relatief vaker slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag. Maar dat moet wel redelijk blijven.”

Hoe het nu verder moet, laat minister Somers over aan het Lommelse stadsbestuur. Door de heisa heeft het bestuur volgende week vrijdag een overleg met de moskee gepland. “Intussen zijn we dit juridisch aan het onderzoeken”, zegt schepen Dirk Vanderhoydonks (CD&V). “We hebben ons standpunt nog niet bepaald.”