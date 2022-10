“Noord-Korea vuurt opnieuw raket af richting Japanse Zee”

Eerder berichtte Yonhap al dat een tiental Noord-Koreaanse gevechtsvliegtuigen donderdagnacht (plaatselijke tijd) in een zone dicht bij de grens met Zuid-Korea vlogen. Dat land reageerde door eveneens gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. Het is al het tweede soortgelijke incident in een week tijd.

De spanningen op het Koreaanse schiereiland nemen al een tijd toe, onder meer door de reeks rakettesten die Noord-Korea uitvoert.