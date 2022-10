Schilderij van David Hockney geveild voor bijna 28 miljoen euro

In Londen is donderdag het schilderij ‘Early morning, Sainte-Maxime’ van David Hockney geveild voor meer dan 24 miljoen pond (ongeveer 27,8 miljoen euro), het dubbele van de geschatte waarde. Het werk brengt een ode aan de Franse Rivièra en stelt een zonsopgang voor.

Het schilderij dateert van het begin van de carrière van de Britse schilder. Het illustreert de groeiende fascinatie van de schilder voor licht, met “kristalhelder water dat baadt in het glinsterende licht van de opkomende dag”, volgens de beschrijving van veilinghuis Christie’s dat verantwoordelijk is voor de verkoop.

De 85-jarige Hockney maakte het werk tijdens zijn relatie met Peter Schlesinger, een periode van “persoonlijk geluk en professionele triomf”, aldus Christie’s. Het schilderij was te zien op de eerste overzichtstentoonstelling van Hockney in Londen in 1970, maar werd meer dan drie decennia niet aan het publiek getoond.