Djurgarden telt AA Gent al voor rust uit: Buffalo’s gaan met de billen bloot in Zweden

Missie Djugarden werd door AA Gent aangevat met Roef in doel. Hij verving Nardi die nog aan de aftrap verscheen in Eupen. Daarnaast startte Hjuslager op links als vervanger van de geblesseerde Castro-Montes. Voorin begon Depoitre aan de zijde van Cuypers. Bij de thuisploeg koos coach Bergstrand dan weer ervoor om flink te roteren en zo verschenen ook Banda (ex-Oostende) en ex-Buffalo Wikheim aan de aftrap in de Tele2 Arena.

De titelstrijd in eigen land én de derby tegen AIK Solna die zondag op het programma staat, waren daar niet vreemd aan. De aanwezige thuisfans maalden er niet om en gooiden er meteen flink de beuk in. De sfeer was al voor de aftrap ronduit indrukwekkend en inspireerde ook de thuisspelers om meteen in de aanval te trekken: Wikheim dook al snel op in de Gentse zestien maar besloot op de goed uitgekomen Roef.

Gent liet zich niet van de wijs brengen door die Zweedse furie en stelselmatig probeerden de Buffalo’s het heft in handen te nemen en nog in het openingskwartier kopte Ngadeu een hoekschop van Hong nipt over. Toch lieten de spelers van Vanhaezebrouck zich net iets te vaak betrappen op foute keuzes om de thuisploeg echt in de problemen te brengen.

Integendeel zelfs, bij een snelle uitbraak bracht Holmberg - op aangeven van Wikheim - Djurgarden meteen op voorsprong. Die tegentreffer bracht AA Gent niet meteen aan het wankelen. Onder impuls van een bedrijvige Hong gingen de Buffalo’s op zoek naar een snelle gelijkmaker maar Dame Fortuna was niet op de hand van de bezoekers: Cuypers trapte eerst een wenkende kans in het zijnet en even later trof Hjulsager warempel de lat.

De thuisploeg ontsnapte en toen Eriksson op slag van rusten nog eens zijn duivels ontbond, mocht Wikheim zowaar de trekker overhalen: 2-0. De Zweden ontpopten zich tot meesters van de efficiëntie. In de toegevoegde tijd van de eerste helft gingen de Buffalo’s helemaal kopje onder want na een vrije trap van Eriksson, kopte Banda - moederziel alleen gelaten - de bal voorbij Roef (3-0). Andermaal toonde de Gentse defensie zich niet bedrijfszeker.

Wikheim met het nekschot vlak na rust

Het voorzichtige optimisme dat zich meester had gemaakt van de Gentse na de zege in Eupen, was na 45 minuten voetbal al volledig verdampt. De tweede helft begon al even dramatisch: Asoro haalde de achterlijn en zette voor tot bij Wikheim die in één tijd raak trof. Gent hing nu echt in de touwen en de fans Djurgarden kraaiden van de pret. De 300 meegereisde Buffalo-fans zaten toen al in gedachten bij de terugvlucht naar huis.

Vanhaezebrouck gooide er met Godeau, Nurio en De Sart nog drie verse krachten in. Zij verlosten Odjidja, Hong en Torunarigha uit hun lijden. Depoitre milderde op het uur op aangeven van Nurio maar die treffer bleek niet de start van een onwaarschijnlijke comeback. Gent drong met invaller Hauge als voornaamste protagonist nog wel wat aan en Cuypers trof zelfs nog eens raak maar meer zat er niet meer in.

Zondag volgt echter al de thuismatch tegen KV Mechelen en volgende week woensdag volgt er ook nog eens een duel op bezoek bij Union. Gent heeft zichzelf de voorbije weken flink in nesten gewerkt en stilaan lijkt ook het geduld en het begrip bij de achterban op. Reken maar dat het Gentse bestuur en de technische staf van de Buffalo’s de komende dagen onder hoogspanning zullen staan.

Djurgarden: Vasyutin; Johansson, Danielson, Ekdal (25’ Löfgren); Andersson, Eriksson (62’ Bengtsson), Banda, Sabovic;, Asoro (62’ Radetinac); Holmberg (80’ Ademi), Wikheim (62’ Edvardsen)

AA Gent: Roef; Okumu, Ngadeu, Torunarigha; Samoise, Owusu, Hong, Hjulsager; Odjidja, Depoitre; Cuypers

Doelpunten: 21’ Holmberg 1-0, 42’ Wikheim 2-0 , 45‘ Banda 3-0, 46‘ Wikheim 4-0, 61‘ Depoitre 4-1, 73‘ Cuypers 4-2

Gele kaarten: Johansson, Cuypers en Nurio

Rode kaarten: Scheidsrechter: Manfredas Lukjančukas (LIT)