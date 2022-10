Apothekers willen prikken tegen coronavirus: “Dat vermijdt halve citytrip naar vaccinatiecentrum”

“We hébben het recht al om te vaccineren. Het is juridisch in orde. We hebben er de opleiding voor. In Brussel en Wallonië gebeurt het al. Én er is vraag naar. Maar we krijgen geen vaccins.”

Marleen Haems van het Vlaams Apothekersnetwerk is het stilaan moe om nog maar eens haar oproep te doen: ook apothekers kunnen vaccineren tegen het coronavirus. “En dit gaat echt niet over voor eigen winkel spreken. Ik heb pas nog gemaild naar Domus Medica (artsenvereniging, red.): we gingen toch sámen de vaccinatiegraad opkrikken?”

In een opiniestuk trekt ze van leer tegen de beslissing van de Vlaamse overheid om de herfstboosters tegen coronavirus weer via vaccinatiecentra te laten verlopen. Een “halve citytrip”, noemt ze het. “Die centra zijn niet voor iedereen op de hoek van de straat”, zegt ze aan onze redactie. “Ik en mijn collega’s krijgen in de apotheek geregeld mensen over de vloer die vragen: kunt gij het niet efkes doen. Nee dus, want we hebben geen vaccins. Ja, dan doe ik het maar niet, is het antwoord.”

Een brede campagne via de apotheken laten verlopen, dat is ook weer niet nodig, zegt ze. “Ik heb heel veel respect voor het succes van de vaccinatiecentra. Maar wij kunnen de losse eindjes oplossen. De mensen die het te druk hebben om er een bezoek aan een vaccinatiecentrum tussen te nemen. Of mensen die extra zorg nodig hebben, een bevolkingsgroep die bijna dagelijks in de apotheek komt en die echt gebaat zouden zijn bij het vaccin. Wij kunnen de mensen die niet zo gemotiveerd zijn, over de streep trekken.”

Sinds maart 2022 is het wettelijk in orde dat apothekers vaccineren tegen Covid-19. In Brussel gebeurt het al, net als in Wallonië, waar de afstanden naar het dichtstbijzijnde vaccinatiecentrum vaak groter zijn. “Maar in Vlaanderen niet. Dit voelt aan als het weigeren van zorg. Dat voelt ethisch niet correct. Tijdens de eerste vaccinatiecampagne hadden de apothekers met 3,4 miljoen Vlamingen een gesprek over vaccinatie. Het zou goed zijn om hen rechtstreeks te kunnen helpen.” (kba)