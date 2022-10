Onderzoekscommissie naar bestorming Capitool gaat straks stemmen om Donald Trump te dagvaarden

Op 6 januari van vorig jaar werd het Amerikaanse Congres bestormd door aanhangers van Donald Trump. Bij de bestorming van het Capitool vielen vijf doden. Enkele maanden geleden werd een parlementscommissie - bestaande uit zeven Democraten en twee Republikeinen - opgericht om te onderzoeken wat de rol en de verantwoordelijkheid was van Trump met betrekking tot de aanval.

Nieuwe getuigen, nieuwe beelden

Donderdag kwam de commissie opnieuw samen, voor wat mogelijk de laatste openbare hoorzitting zal zijn. Gewapend met nieuwe interviews van getuigen en niet eerder vrijgegeven beelden van het geweld die dag, betoogt het panel dat de “leugens van de heer Trump over wijdverbreide verkiezingsfraude een inspiratiebron waren voor extremisten en verkiezingsontkenners die een constante bedreiging voor de Amerikaanse democratie vormen”.

“Deze grote leugen, de poging van Trump om de Amerikanen ervan te overtuigen dat niet Joe Biden, maar hij de verkiezingen van 2020 had gewonnen, begon al voor de eerste resultaten van de stembureaus binnenkwamen”, aldus commissielid Zoe Lofgren. “Het was opzettelijk, het was met voorbedachten rade, het was niet gebaseerd op enig bewijs van daadwerkelijke fraude. Het was een vooraf bedacht plan om zijn supporters ervan te overtuigen dat hij won.”

1,5 miljoen pagina’s

Om haar argumenten kracht bij te zetten heeft de commissie meer dan 1,5 miljoen pagina’s aan documenten en mededelingen van de geheime dienst bevatten. Daarin staan onder meer details over hoe de agenten de pogingen van Trump om zich aan te sluiten bij zijn aanhangers aan het Capitool blokkeerden. Zelfs nadat de aanval al was begonnen. Iets wat naar verluidt leidde tot een woede-uitbarsting van de voormalige president.

© AP

Daarnaast gebruikt de commissie ook bewijsmateriaal van een Deense filmploeg die Roger Stone Jr., een oude bondgenoot van Trump, volgde voor een documentaire. Het gaat onder meer om sms-berichten die aantonen dat Stone gratie zocht in verband met de gebeurtenissen van 6 januari en nauwe relaties onderhield met de leiders van de Proud Boys en de Oath Keepers, twee extreemrechtse groeperingen.

De hoorzitting van donderdag zal ongeveer 2,5 uur duren. Op het einde wordt verwacht dat er gestemd wordt om Donald Trump te dagvaarden voor zijn betrokkenheid bij de bestorming van het Capitool.