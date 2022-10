‘Moordhuis’ was 125.000 euro waard, haar advocaat kocht het voor minder dan de helft: strafpleiter nu zelf voor rechter

Het parket wil een ex-advocaat vervolgen voor het oplichten van zijn eigen cliënte, die tot 24 jaar cel werd veroordeeld voor de ‘diepvriesmoord’. Alles draait rond het moordhuis dat de advocaat in kwestie voor amper 50.000 euro zelf van zijn cliënte overkocht, terwijl de woning volgens het parket zeker dubbel zoveel waard was. De man zelf zegt recht in zijn schoenen te staan en gaat resoluut voor de vrijspraak.