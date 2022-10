Al 800.000 euro en toch bijna uitgestorven: vers geld nodig voor wilde hamster

De laatste akker in België waar wilde hamsters wonen, is bedreigd. Er leven daar in Tongeren nog hooguit enkele tientallen hamsters in vijf burchten en er is nog geen nieuw geld om het veld te beschermen. Natuurpunt vraagt dringend actie.

Er loopt al jaren een programma om de populatie te herstellen, en er zijn in het gebied al eens 150 gekweekte hamsters uitgezet. Maar zonder veel succes. Int totaal kostte het project al 800.000 euro, maar nog steeds zweeft de hamster op de rand van uitsterven. Opgeven kan niet, omdat de soort in heel Europa ernstig bedreigd is.

“De landbouwer van wie het veld is, laat het graan erop staan en krijgt daar een vergoeding voor, maar de overeenkomst loopt eind dit jaar af”, zegt Jos Ramaekers van Natuurpunt. “Als we willen dat de hamsters volgend jaar uit hun winterslaap ontwaken in een veilige omgeving, moet het graan blijven staan of moet binnen de drie weken luzerne worden gezaaid. Zonder die vergoeding kan de boer ervoor kiezen in te zaaien met iets wat wel geld opbrengt. Het is een bevoegdheid van Landbouw én Leefmilieu en dreigt tussen twee stoelen te belanden.”

Het kabinet van Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) vroeg het Agentschap Natuur en Bos een voorstel voor “zinvol beleid voor de toekomst”. “Voorlopig kunnen we daar niet op vooruitlopen”, klinkt het.