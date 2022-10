Opstand in gevangenis Vorst: gedetineerden brengen vernielingen aan en kruipen op het dak na overleg met nieuwe gevangenisdirecteur

Er is donderdagavond rond 21 uur een opstand uitgebroken in de gevangenis van Vorst. Dat gebeurde na moeilijk verlopen overleg met de nieuwe directeur van Haren, de plek waar de gevangenen van Vorst en Sint-Gillis op termijn in principe naar getransfereerd worden. Momenteel zijn nog onderhandelingen aan de gang.

Volgens onze informatie vragen de gedetineerden al weken om meer uitleg over hoe die verhuizing precies zal verlopen en waar ze precies zullen terechtkomen. Ze hekelen het gebrek aan informatie en namen geen voldoening met de uitleg van Haren-directeur Jurgen Van Poucke.

Na het overleg is muiterij ontstaan. Op meerdere vleugels was het donderdagavond bijzonder onrustig. Er werd met van alles gegooid en sommige gedetineerden brachten ook vernielingen aan. Een vijftigtal van hen weigerden ook om na de wandeling naar binnen te gaan en sommigen kropen op het dak.

Het Gevangeniswezen bevestigt dat het erg onrustig was donderdagavond. “Intussen zijn de gedetineerden van het dak en is er politionele bijstand gevraagd.” De situatie in vleugels A en C was rond 23 uur opnieuw kalm, alleen in de B-vleugel bleven gevangen hardleers weigeren om naar hun cellen terug te keren. Er werden onderhandelingen gevoerd met opstandige gedetineerden. De lokale politie van de zone Brussel Zuid kreeg donderdagavond versterking van de federale politie. Rond 23.30 uur stond nog steeds een grote politiemacht voor de gevangenis, klaar om tussenbeide te komen indien nodig. Er was ook een waterkanon.

Dankzij de brandweer kon de elektriciteit, die onklaar was gemaakt, wel opnieuw functioneren. Dat zou een eventuele tussenkomst van de politie vergemakkelijken.

