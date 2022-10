Bart Nieuwkoop en Union knokken zich van 1-3 naar 3-3 in spektakelstuk tegen Braga: “Aan de rust was het even erg stil”

Een 3-3-gelijkspel tegen Braga: dat is zeker geen slecht resultaat. Zeker als je weet dat de Brusselaars aan de rust nog 1-3 in het krijt stonden tegen de Portugezen. De veerkracht van Union was opnieuw fenomenaal, en dat zag ook Bart Nieuwkoop (26). “Dat we het zo goed doen in Europa is zeker geen geluk.”

“Mijn eerste gevoel na deze wedstrijd? Dat we mentaal erg sterk zijn”, aldus een tevreden Bart Nieuwkoop na de wedstrijd. De Nederlander speelde opnieuw een erg sterke wedstrijd: hij dweilde continu zijn rechterflank af en was ook goed voor de assist op Boniface bij de 1-1. “Tegen Braga hebben we onze uitstekende mentaliteit opnieuw in de verf gezet. Elke keer als we een goal slikken, blijven we er vol voor gaan. Ik denk dat die weerbaarheid echt in deze groep zit. Vorig jaar lieten we het ook al vaak zien en gelukkig hebben we dit jaar die lijn kunnen doortrekken. We weten allemaal wat we kunnen en wat we aan mekaar hebben. Er zit een grote drive in deze groep.”

Het moet gezegd, Union stond voor een razend moeilijke opdracht wanneer het de kleedkamers opzocht bij een 1-3-ruststand. “Ik moet eerlijk zeggen: er was wat teleurstelling in de kleedkamer. We hadden wat tijd nodig vooraleer er echt met elkaar gepraat werd, het was even stil. We kregen te makkelijk die 1-2 en 1-3 om de oren, en daardoor gaat het hoofd toch een klein beetje naar beneden. Nadien hebben we mekaar toch nog kunnen oppeppen en zijn we weer in deze groep beginnen geloven.”

Dat Union in de tweede helft alsnog een punt uit de brand sleepte, is ook de verdienste van coach Karel Geraerts. De 40-jarige Limburger switchte van systeem door over te schakelen naar een 4-3-3, en dat loonde. “Die tactische ingreep was niet zonder risico, want achterin kwamen we vaak man tegen man”, zag Nieuwkoop. “Maar die zet heeft uiteindelijk wel geloond en we slaagden erin alsnog een punt te pakken. Dat Vanzeir vroeg in de tweede helft meteen die aansluitingstreffer lukte, hielp daar natuurlijk wel bij.”

Toch een wrang gevoel

De sfeer in Leuven was opnieuw fantastisch: het gelijkspel werd door de fans uitbundig gevierd. “Maar ik zou niet zeggen dat dit voelt als een overwinning. Natuurlijk mogen we tevreden zijn met dat punt, zeker gezien het scoreverloop. Maar na de 3-3 hadden we ook nog onze momenten om zelfs nog de volle buit te pakken. Achteraf voelt het toch een klein beetje wrang aan dat dat niet gelukt is, maar natuurlijk mogen we zeker tevreden zijn met deze draw.”

Dankzij het gelijkspel zijn de Unionisten meteen al zeker van Europese overwintering. Een stunt. “Dat is natuurlijk fantastisch, ik weet niet goed wat ik erop moet zeggen. We hebben al een mooi parcours afgelegd. Misschien had niemand verwacht dat we het zo goed zouden doen, maar we geloofden in onszelf. Dit is echt geen geluk, we hebben onze kwaliteiten getoond. Nu willen we nog vol voor die eerste plaats gaan. Er zijn nog twee wedstrijden te gaan en die zullen we met goede moed aanvatten”, concludeert de Nederlander.