Casper De Norre oog in oog met ex-club: “Misschien was Genk wel net iets te hoog gegrepen”

Op zijn nieuwe positie, centraal op het middenveld, is Casper De Norre (25) aan een uitstekend seizoen bezig bij OH Leuven. Vanavond wacht een interessante test tegen de nummer twee, Racing Genk, de vorige werkgever van de Limburger. “In de omschakeling liggen er mogelijkheden.”

Vijf OHL-spelers hebben dit seizoen nog geen minuut gemist. Casper De Norre is een van die sleutelfiguren in het succes van de Leuvenaars. Vanop zijn nieuwe, centrale positie stuurt hij aan, en tegenwoordig zien we hem ook met meer succes naar voren oprukken.

Van de laatste zeven wedstrijden hebben jullie er maar één verloren. Dat heet een positieve flow.

“Die is er al het hele seizoen. Na elke mindere wedstrijd reageren we heel goed, waardoor we altijd in die flow blijven en nooit in een negatieve spiraal komen.”

Vorig jaar waren jullie zestiende na elf wedstrijden, nu vijfde. Wat is het grote verschil?

“De kern was van in het begin completer, waardoor de manier waarop we wilden spelen sneller duidelijk was. Vorig seizoen kwamen we in een negatieve trend terecht, terwijl nu het vertrouwen alleen maar groeit.”

Jullie hebben twee jaar na elkaar nipt naast de play-offs gegrepen. Zijn nu wél alle ingrediënten aanwezig om het te halen?

“Dat denk ik wel. Dit is de meest complete kern van de voorbije seizoenen. Het doel moet zijn om een stap vooruit te zetten en die top acht te halen.”

Hoe belangrijk is Mario Gonzalez voor jullie?

“Heel belangrijk. Het is fijn als je een spits hebt die de goals kan maken en hij lijkt altijd zijn teen ertussen te krijgen. Hij weet waar hij moet staan. Hij voelt dat. Het is een echte goaltjesdief.”

Zaterdag wacht Genk. Tegen de ploegen uit de top vier hebben jullie telkens zwaar verloren. Hoe komt dat?

“We kwamen snel op achterstand en wilden dat té snel omkantelen, en slikten na een eerste meteen een tweede tegendoelpunt. Op die momenten moet er meer rust in de ploeg komen.”

Genk heeft 28 op 30. Boezemt dat angst in?

“Nee. Het is een hele sterke ploeg, maar door hun manier van spelen liggen er wel mogelijkheden. In de omschakeling zijn er kansen, en dat omschakelen ligt ons goed. Het zal ook zaak zijn om organisatorisch heel sterk te staan, want het gevaar komt bij Genk van alle kanten.”

Heb je nog contacten bij Genk?

“Eigenlijk alleen met Bryan Heynen. We gaan elkaar zaterdag veel tegenkomen op het veld en zullen dan even geen vrienden meer zijn.”

Je hebt nog maar net bijgetekend tot 2025 en voelt je duidelijk goed in Leuven. Zonder oneerbiedig te willen zijn, maar is dit jouw niveau? Net onder de top, in plaats van de absolute top bij Genk?

“Misschien was Genk, toen ik daar zat, wel net iets te hoog gegrepen. Ondertussen ben ik matuurder en ben ik daar misschien wel klaar voor, maar ik heb gekozen voor het project in Leuven. Ik wil samen met de club groeien, en daar zijn alle ingrediënten voor aanwezig.”

Ondertussen speel je bijna drie maanden als defensieve middenvelder in plaats van als linksback. Voel je je daar al thuis?

“Ik begin de wedstrijden steeds beter aan te voelen, terwijl het in het begin nog onwennig was. Ik voel steeds beter aan wanneer ik kan infiltreren. In het begin focuste ik mij op verdedigen, maar het is heel fijn dat ik vorige week voor een doelpunt en assist heb kunnen zorgen.”

Ben jij op die positie de OHL-speler die de meeste kilometers loopt?

“Mathieu Maertens heeft altijd een paar honderd meter meer, maar ik ben altijd tweede.”