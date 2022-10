KV Kortrijk zweert bij de fratsen van woelwaters en smaakmakers: zij waren de Ilic, Selemani en Lamkel Zé van hun tijd

De ‘Vlasico’ van zaterdag staat meer dan ooit in het teken van de degradatiestrijd. Zowel KV Kortrijk als Zulte Waregem verkeren in woelig water. Geen gebrek ook aan woelwaters, in het Guldensporenstadion hebben ze altijd gehouden van smaakmakers en zelfs jongens met een hoek af. Nu zijn Marko Ilic, Didier Lamkel Ze en Faïz Selemani de Kerels die de Veekaa in de Jupiler Pro League kunnen houden. Net als Glenn Verbauwhede, Teddy Chevalier en Johan Vermeersch in hun tijd.

Glenn Verbauwhede, een flamboyante Ilic

Heel veel echte topkeepers heeft KV Kortrijk nooit gehad. Wie weet is die eer later wel weggelegd voor Marko Ilic, want de Serviër houdt de Veekaa vaak op zijn eentje recht. Was Glenn Verbauwhede misschien niet de allerbeste, hij was wel de meest flamboyante. De doelman die zijn ploegmaats ooit onder de zetels van de auto deed kruipen toen hij plots een zwaalicht bovenhaalde, zat in zijn Kortrijkse periode ook wel even op de bank, want Hein Vanhaezebrouck gaf de voorkeur aan Peter Mollez, de huidige keeperstrainer van Simon Mignolet.

Kortrijk speelde thuis tegen KV Mechelen en in de veel te kleine vertrekken stond Verbauwhede zij aan zijn te plassen met tegenstander Bjorn Vleminckx. Hij legde uit wat de zwakke punten waren van zijn concurrent Mollez en hoe je hem moest vloeren. Vleminckx liep als een bezetene naar de Mechelse kleedkamer, waar Xavier Chen het nieuwsje oppikte en ging vertellen aan Hein Vanhaezebrouck. Die was razend en Verbauwhede kon het komen uitleggen en op de bank blijven zitten. Nu traint hij de jeugdkeepers van KV Kortrijk.

Teddy Chevalier, met korrel zout zoals Lamkel Zé

De fratsen van Didier Lamkel Zé zijn niet te tellen, maar de Kameroener kan voetballen en een ploeg aan punten en prijzen helpen, zoals Antwerp aan de beker. Teddy Chevalier kon dat ook, altijd maakte de Fransman wel een beslissende goal. Bij Zulte Waregem, RKC en Lens kreeg hij vroeg of laat echter wel bonje en ook bij KV Kortrijk kon hij op de zenuwen werken. Niettemin koesterden ze hun Teddy. Het lachen verging iedereen wel toen hij in zijn Waregemse periode zelf ongelukkig zijn garage in de fik zette. Bij de meeste fratsen was het echter gieren en brullen.

Aan de boorden van de Leie wisten ze ook dat ze de woorden van Chevalier met een korreltje zout moesten nemen. Zo zwoer hij ooit dat hij zou blijven, maar de volgende ochtend tekende hij in Turkije. Matthias Leterme ging soms ook met een zalig gevoel slapen. 's Avonds laat kreeg hij dan nog een sms’je van Chevalier die zo blij was met zijn nieuwe contract, maar de volgende morgen verslikte de CEO zich in zijn koffie toen hij in de kranten las dat Chevalier razend was omdat er geen respect en waardering was voor hem en hij een slecht contract had moeten tekenen.

Chevalier is het scoren nog altijd niet verleerd en doet dat nu voor eerste nationaler Franc Borains, de club van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Een perfect duo, dus.

Johan Vermeersch, de Selemani van de jaren 70

Heel Kortrijk is nu aan het bidden dat Faïz Selemani er zaterdag bij zal zijn tegen de Boeren, maar in de jaren 70 konden ze Johan Vermeersch niet missen. De ex-voorzitter van RWDM en Brussels is geboren in Langemark, waar hij als jonge snaak op de militaire begraafplaatsen ging lopen en voetballen, wat nochtans verboden is. Vermeersch leerde er zo hard lopen dat het zelfs een running joke was in Kortrijk: zet de poorten van het stadion open, want als Vermeersch eenmaal op snelheid is, gaat hij uitbreken en doorlopen. Later als trainer, ondernemer en eigenzinnige voorzitter kon Vermeersch zich mateloos ergeren aan de mentaliteit van de spelers. Zelf was hij als speler wel volgzaam. Vermeersch was wat nu een winger genoemd wordt, in die tijd was dat een rechtsbuiten.

Zijn trainer Lucien Masyn eiste dat hij pal langs of op de zijlijn bleef open. Toen bestonden nog geen gekleurde schoenen en waren er enkel zwarte te krijgen. Vermeersch moest van Masyn echter door de kalk van de zijlijn met een witte rechterschoen van het veld stappen. Vermeersch is nu 70 jaar en stond lang aan de leiding van zijn bouwbedrijf in Ternat.