Zech Medley blijft positief en wil niet aan degraderen denken: “Er zit genoeg kwaliteit in de kern bij KV Oostende”

Heeft KV Oostende er een nieuwe spits bij? Zech Medley, in de zomer van 2021 overgenomen van Arsenal, moest op Seraing de meubelen komen redden. Het zal de boomlange verdediger deugd doen, want tot zover verliep zijn periode aan zee niet bepaald rooskleurig. “Maar ik respecteer de beslissing van de coach”, vertelt Medley. “Ik speel soms wel, dan verhuis ik naar de bank. Maar ik ben blij met elke kans die ik krijg. Ook met die op Seraing, waar ik met mijn lengte nog van belang kon zijn. En de wissel van de coach loonde.” De eveneens ingevallen Indy Boonen bediende Medley op zijn wenken, en de Engelsman had de gelijkmaker maar binnen te kopen. “Als een echte spits”, lacht hij. “Weet je: op training hebben er al vaak mee gelachen. Dat ik misschien aanvaller moet worden.” Dat Vanderhaeghe de rol van Medley als joker niet improviseerde, bleek uit zijn quotes na Seraing. “Hij heeft specifieke kwaliteiten, en technisch is hij goed”, aldus Vanderhaeghe. “Ik ben blij dat hij van belang kon zijn voor het team.”

Want dat laatste heeft Medley nog te weinig gedaan bij KV Oostende. Maar de ex-verdediger van Arsenal blijft daar bijzonder rustig bij. “Ik hoop dat ik punten gescoord heb nu. (lacht) Bij KVO moet er gevochten worden voor de punten. Toen ik moest invallen als aanvaller, was dat blijkbaar wat het team nodig had. Of ik vroeger nog als spits heb gespeeld? Net als elke kleine voetballer ben ik ook als aanvaller begonnen, ja. (lacht) We misten misschien wat scherpte in de box. En dan ben ik blij dat ik kon helpen.”

Nog steeds gelukkig in Oostende

Maar je moet niet denken dat het nu all smiles is bij KV Oostende. Nu volgen matchen tegen Union en Antwerp, waardoor puntengewin een lastige opdracht wordt. “Na Seraing waren er heel wat ontgoochelde gezichten in de kleedkamer. En alles staat onderin dicht bij elkaar”, knikt Medley. “Er zijn nog een aantal wedstrijden voor het WK in Qatar, en we willen echt nog een aantal punten pakken om beter te staan in het klassement. Maar ik wil niet te negatief denken: we mogen ook niet naar onder kijken. Als we zelf onze opdrachten volbrengen, zullen die punten wel volgen. Er zit genoeg kwaliteit in deze kern”, vindt Medley. Zelf is hij, ondanks zijn geringe speelkansen, nog steeds gelukkig bij KVO. “Het is nog maar mijn tweede seizoen hier, en ik vind KVO een mooie uitdaging.”

KV Oostende moet hopen dat het zaterdag kan profiteren van de Europese midweek van Union, die natuurlijk krachten zal kosten. Het speelt ook thuis tegen de Brusselaars: gezien de precaire situatie onderin het klassement zal elk punt welkom zijn voor KVO. Want op Antwerp zien we de Kustboys niet meteen met de volle buit gaan lopen. “Het zat ook vaak niet mee. Die penalty op Seraing bijvoorbeeld: daar gingen we helemaal niet mee akkoord. Maar dat we nog met een punt wegkomen, is positief. Dat hadden we nodig.”