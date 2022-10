Felice Mazzu heeft na nieuw verlies geen extra stress voor duel tegen Club Brugge: “Elke nederlaag was maar met één goal verschil”

LEES OOK. Anderlecht kan niet stunten in Londen en verliest opnieuw van West Ham in de Conference League

De nederlaag tegen West Ham leverde Felice Mazzu geen extra stress op voor Club Brugge. “We troffen een superieure tegenstander”, klonk het. “Toch begonnen we goed met veel beweging. Helaas vielen er vermijdbare tegengoals. Ook omdat onze viermansdefensie tegen vier aanvallers kwam te staan en oprukkende flanken. Daarna probeerden we dan met een andere tactiek vanuit een betere organisatie moedig terug te vechten. Ik stel vast dat elke match die we verloren maar met één goal verschil was. Het draait dus om details, technische foutjes en soms een gebrek aan ervaring.”

Vuurpijl in West Ham-vak

In Londen was er veel woede over een vuurpijl die vanuit het RSCA-vak werd afgeschoten naar het West Ham-vak, waar kinderen zaten. Dat leidde tot rellen en rondvliegende stoeltjes. Een sanctie dreigt. “Ik zag dat niet”, besloot Mazzu, terwijl perschef Matthias Declercq het overnam. “We veroordelen dat gedrag en tolereren het niet”, sprak die. “We gaan het bespreken met de supporters en de UEFA en bieden onze excuses aan.”(jug)