Fernand Huts realiseert “Amerikaanse droom” met kunst en plastic

Met de allereerste tentoonstelling over Vlaamse kunst in de Verenigde Staten realiseert The Phoebus Foundation van Fernand Huts een “Amerikaanse droom”. Tegelijkertijd verstevigt Huts ook de positie van Katoen Natie aan de andere kant van de oceaan. Het bedrijf wil de komende jaren een miljard dollar investeren in Noord-Amerika.

“We zijn begonnen met onze kunstverzameling als hobby”, vertelt Huts tijdens de officieuze opening van Saint, Sinners, Lovers and Fools: 300 Years of Flemish Masterworks. De ondernemer is duidelijk in zijn nopjes met de verzameling werken die zijn stichting in Amerika tentoonstelt. “Met de besparingen op cultuur in Vlaanderen, weet ik niet of dit daar nog mogelijk zou zijn geweest. Cultuur is belangrijk voor de toekomst van elke gemeenschap.”

Tot januari 2023 toont Huts zo’n 140 Vlaamse meesterwerken in Denver, Colorado. Sommige werken werden nog nooit eerder getoond, noch in België, noch in de Verenigde Staten. De expositie vertelt het verhaal van meer dan drie eeuwen Vlaamse kunst- en cultuurgeschiedenis. Later reist de tentoonstelling nog door naar het Dallas Museum of Art in Texas.

LEES OOK. Vlaamse meesterwerken van collectie Huts trekken naar Verenigde Staten

Het Denver Art Museum geldt al decennia als een van de belangrijkste culturele trekpleisters in het hart van de Verenigde Staten. Op de tentoonstelling is onder andere werk te zien van Hans Memling, Peter Paul Rubens, Jacob Jordaens en Antoon van Dyck. “Er zijn weinig topmusea in de wijde omgeving van Denver”, legt Huts uit. “De mensen komen van overal, van Nevada tot Montana.”

Aan het hoofd van The Phoebus Foundation staat Katharina Van Cauteren. Vijf jaar geleden kwam ze voor het eerst in het Denver Art Museum. “Zo ging de bal aan het rollen om hier een tentoonstelling te organiseren”, vertelt de kunsthistorica. “Vlaanderen was eigenlijk het Hollywood van de 16de eeuw. En Rubens was de Steven Spielberg van de 17de eeuw.”

Van Cauteren legt uit hoe de kunstenaars uit de Zuidelijke Nederlanden met hun scherpzinnigheid de Europese kunstmarkt voor meer dan driehonderd jaar domineerden. “De wijze waarop vandaag, in een tijd van Instagram en Youtube, wereldwijd het beeld wordt gebruikt om er verhalen mee te vertellen, is ondenkbaar zonder het vernuft van de vijftiende-, zestiende- en zeventiende-eeuwse kunstenaars uit Vlaanderen.”

Katoen Natie wil miljard investeren

Maar Huts trekt niet alleen met kunst naar de Verenigde Staten. Ook met plastic wil de ondernemer zijn Amerikaanse droom verder concretiseren. Katoen Natie wil de komende jaren een miljard dollar investeren in Noord-Amerika.

“We zijn hier ondertussen al twintig jaar actief”, vertelt Frank Vingerhoets, die de leiding heeft over de Amerikaanse tak van Katoen Natie. “De laatste vijf jaar zijn we exponentieel gegroeid in Amerika. Wij geloven enorm in de toekomst hier, de markt van de polymeren heeft nog veel ruimte om uit te breiden.”

© MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Huts doet daar nog een schepje bovenop: “We willen in Texas groter worden dan in Antwerpen. Op de petrochemiemarkt is hier nog heel wat expansie mogelijk.” De Amerikaanse troeven voor Katoen Natie zijn onder meer de snelheid van de vergunningen, de hoge flexibiliteit op de arbeidsmarkt en de rijkelijke aanwezigheid van bouwgronden en schaliegas. “Er is in Europa gewoon geen grond meer”, aldus nog Huts.

Katoen Natie in Noord-Amerika ging van een omzet onder de 150 miljoen dollar in 2012, naar een omzet van boven de 300 miljoen dollar vorig jaar. Het bedrijf verpakt en verscheept in de Verenigde Staten vooral polymeren en stelt er zo’n duizend mensen tewerk.