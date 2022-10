Gebruik een toestel énkel waarvoor het dient en vermijd dit type kachel: experts geven tips voor alternatieve verwarmingsmethodes

Kachels, kaarsen, elektrische verwarmingstoestellen… Nu de temperaturen stilaan beginnen te dalen en de prijzen van centrale verwarming de pan uit swingen, gaan mensen op zoek naar creatieve manieren om hun huis toch verwarmd te krijgen. Een gevaarlijke evolutie, zo blijkt uit het recente drama in Wilrijk. We vroegen tips aan twee specialisten. “Ik snap dat mensen op zoek gaan naar alternatieven, maar die kunnen dodelijk zijn. Ik vrees dat het ergste nog moet komen”, is brandpreventieadviseur Tim Renders streng.