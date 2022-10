Ontdekt toen kinderen plots een hand zagen in de duinen: haar naam raakte na lange zoektocht bekend, maar waarom moest Milena (21) sterven?

In 2010 vonden toeristen in de duinen van Zeebrugge het lichaam van de 21-jarige moeder Milena. — © Michel Vaneuville, federale politie

Het begon als een scène uit een horrorfilm. Spelende kinderen zagen in de zomer van 2010 plots een hand opsteken uit het mulle zand van de duinen in Zeebrugge. Wie was de vermoorde vrouw die daar begraven lag? Meer dan twee jaar lang haalde de politie alles uit de kast, om dat te achterhalen. Na twee jaar raakte haar naam bekend. Waarom ze moest sterven, is minder duidelijk.