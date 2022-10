Engelse voetballegende ‘kent twee homoseksuele Premier League-sterren’: “Hoop dat ze net in Qatar uit de kast komen”

Gary Lineker pleit in een interview met The Mirror voor het doorbreken van het taboe rond homoseksualiteit in de voetbalwereld. De Engelse voetballegende heeft weet van topvoetballers die homoseksueel zijn, maar er tot dusver niet voor wilden of durfden uitkomen.

Lineker weet dat er voetballers zijn die “heel dicht bij hun coming out” staan of stonden en gelooft dat het WK in Qatar een moment is om een statement te maken naar de hele wereld toe. U weet ondertussen dat er heel wat kritiek is op de organisatie van het WK in een land als Qatar, waar homoseksualiteit nog verboden is en zelfs tot celstraffen kan leiden.

“Het zou mooi zijn als er voetballers uit de kast komen tijdens het WK”, aldus Lineker. “Het zou prachtig zijn. Ik weet dat er voetballers uit de Premier League zijn die het al serieus hebben overwogen. Ik ken een koppel, maar natuurlijk is het niet aan mij om te zeggen wie ze zijn.”

Schrik van reacties

Er zijn tot dusver heel weinig voetballers die durven toegeven dat ze homoseksueel zijn. Hoe komt dat? “Het is schrik, schrik van het onbekende”, denkt Lineker. “Wellicht zitten ze in met wat hun ploeggenoten ervan zullen denken.”

“Ze zullen ook schrik hebben van de reactie van fans, maar die gaan altijd commentaar hebben en liedjes zingen over wat ze willen”, vervolgt Lineker. “Elke soort van belediging die je naar het hoofd krijgt, is eigenlijk een compliment. Er gaan altijd bepaalde idioten zijn. Maar ik heb makkelijk spreken, want ik sta niet in hun schoenen.”

Al heel wat landen, waaronder België en Engeland, scharen zich tijdens het WK achter de OneLove-campagne tegen elke vorm van discriminatie. Zo zullen de kapiteins van de ploegen onder meer een regenboogarmband dragen.