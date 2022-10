Britse vrouw (38) verdacht van bizarre moordpartij: onthoofd lichaam van vriendin in bos gevonden

De Britse Jemma Mitchell (38) wordt verdacht van de moord op een 67-jarige vrouw die ze al jaren kende. Het slachtoffer werd onthoofd. De verdachte projectontwikkelaar zou haar lichaam twee uur lang in een koffer door Londen hebben gesleept, onthullen camerabeelden. Chong was de verdachte een fors geldbedrag verschuldigd.

Mitchell zou Mee Kuen Chong hebben doodgeslagen. Ook hakte ze volgens de beschuldigingen haar hoofd af, meldt The Daily Mail. Na de moord werd het lichaam zo’n twee weken later driehonderd kilometer verderop in het graafschap Devon gedumpt. Mitchell zou in een gehuurde Volvo van Hertz daarnaartoe zijn gereden. Een gezin dat op vakantie was, trof het lichaam van de vrouw aan in een bos, met haar hoofd “netjes afgesneden” van de rest van haar lichaam op tien meter afstand.

Op camerabeelden die donderdag in een Britse rechtbank aan de jury werden getoond, is te zien dat de verdachte met een blauwe koffer door Londen loopt. Daarin zou het lichaam van Chong hebben gezeten. De vrouw met koffer wordt uiteindelijk opgepikt door een taxi en thuis afgezet. Mitchell ging ’s avonds nog naar het ziekenhuis vanwege een gebroken vinger. Tegen het zorgpersoneel zei ze dat ze een deur ongelukkig had dichtgegooid.

Ruzie over geld

Chong werd vorig jaar juni in haar eigen woning om het leven gebracht. Mitchell en Chong kenden elkaar van de kerk en golden als vriendinnen, maar kregen ruzie over geld. Mitchell eiste een bedrag oplopend tot in de honderdduizenden euro’s.

De blauwe koffer werd door de politie tijdens het onderzoek teruggevonden bij een schuur van de buurman. DNA-sporen deden het verdere werk. In de rechtbank bleek ook dat Mitchell zichzelf begunstigde via het testament van de gepensioneerde Chong. Mitchell ontkent en zegt dat de moord “absoluut niets met haar te maken heeft”. De zaak loopt nog.