Website waarop je verwarmingspremie kan aanvragen kampt met technische problemen, CD&V vraagt uitstel deadline

“Er is momenteel een technische storing bij de applicatie waarop je de verwarmingspremie kan aanvragen”, bevestigt de FOD Economie vrijdagochtend. “We zijn ons bewust van het probleem en proberen de applicatie zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen.”

Verschillende gebruikers maakten via Twitter melding van moeilijkheden om de premie aan te vragen. Dat kan via de website van de FOD Economie.

De regering voerde eerder dit jaar een federale verwarmingspremie van 100 euro netto in. Het ging om een van de maatregelen in het licht van de torenhoge energieprijzen. Elk gezin met eind maart een contract voor elektriciteit voor huishoudelijk gebruik heeft er recht op. Voor contracten voor commerciële of professionele activiteiten is er geen premie, net als voor tweede verblijven.

De automatische toekenning is gebaseerd is op een uitwisseling van gegevens tussen de FOD Economie, de elektriciteitsleveranciers en het Rijksregister. Daarom kon het voor sommige consumenten gebeuren dat de premie er niet automatisch kwam. Alleen als alle gegevens honderd procent kloppen, gebeurde de ‘matching’ immers automatisch. Pakweg een ontbrekend busnummer of een letter te veel in de naam kon het proces verstoren.

Uitstel?

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de premie tot vandaag aangevraagd kon worden, maar nadat onduidelijkheid ontstond over die datum werd beslist dat mensen die nog tot en met zaterdag kunnen aanvragen. Kamerlid Leen Dierick (CD&V) roept minister Tinne Van der Straeten (Groen) op om de deadline om de premie aan te vragen te verlaten. “De minister moet er alles aan doen om ervoor te zorgen dat iedereen zijn verwarmingspremie krijgt”, zegt Dierick. “Wie recht heeft op ondersteuning moet die ook ontvangen. Voor veel mensen betekent honderd euro in deze tijden heel veel.” Ze klaagt ook de gebrekkige verwerking van aanvragen door de administratie aan, waardoor rechthebbenden na hun aanvraag nog maandenlang op de premie moeten wachten.

Bovendien ontvangen weduwes en weduwenaars bij wie het energiecontract op de naam van de overleden partner staat de premie niet, aangezien het ontvangen van de premie loopt via het rijksregister. “Minister Van der Straeten moet ook voor hen snel een aparte regeling uitwerken, vraagt Dierick. “Het kan niet dat zij in hun situatie minder steun ontvangen door een onnauwkeurige verwerking of gebrek aan actuele gegevens.”