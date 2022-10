Alsof de gevolgen van de gasexplosie nog niet erg genoeg waren: vallende brokstukken veroorzaken waterlek

Puin ruimen: dat is het devies, vandaag en de komende dagen, na de gasexplosie in Oostende. — © Jeffrey Roos

In de Ooststraat en de Christinastraat, op de plaats waar gisteren een enorme gasexplosie een ravage veroorzaakte, gaan de werkzaamheden vrijdag gewoon verder. Afgelopen nacht ontstond op die plaats een waterlek. Vallende brokstukken lagen volgens brandweerkapitein Dries Van der Veken aan de basis ervan.

LEES OOK. Zo groot is de ravage na gasontploffing in Oostende

“Een aannemersbedrijf is al sinds gisteravond bezig met afbraak- en stutwerken”, vertelt de brandweerkapitein. “Vallende brokstukken van de getroffen gebouwen veroorzaakten zo een waterlek. Daarom werd de watertoevoer in de buurt afgesloten. Het lek moet nu eerst worden hersteld alvorens we de watertoevoer weer open kunnen draaien.”

Agent buiten levensgevaar

Ondertussen is de toestand van de gewonde brandweerman stabiel. “Hij heeft diverse breuken opgelopen en ligt in het ziekenhuis”, zegt Van der Veken. “Hij zal naar alle waarschijnlijkheid goed herstellen. Onze gedachten gaan uit naar de families van de gewonde slachtoffers.”

Over de zwaargewonde politieman is voorlopig alleen bekend dat de man, gehuwd en vader van twee kinderen, intussen buiten levensgevaar is. Toen een ambulance hem donderdag overbracht naar het brandwondencentrum moest de MUG-arts op de autosnelweg in de ziekenwagen stappen om de man te stabiliseren. (Lees verder onder de foto)

De ravage in de buurt is enorm. — © Jeffrey Roos

Vrijdag zal ook duidelijk worden welke huizen in de buurt van de explosie moeten worden afgebroken. Vast staat dat het huis op de hoek van de Christinastraat en de Ooststraat, waar het gaslek ontstond, gesloopt wordt. De schade is er enorm.

Niet snel vergeten

“Het was alle hens aan dek voor ons brandweerkorps gisteren”, zo getuigt brandweerkapitein Van der Veken nog daags na de ramp. “We worden dagelijks geconfronteerd met harde beelden tijdens interventies, maar dit zijn het soort tussenkomsten die niet snel vergeten worden. Vandaag proberen we de spreekwoordelijke brokstukken te lijmen. Bij dergelijke interventies zijn er veel verborgen factoren. Ook vandaag (vrijdag, red.) zullen we nog aanwezig moeten zijn op de site.” (Lees verder onder de foto)

© Jeffrey Roos

De federale politie is de hele nacht aanwezig geweest en is ook vandaag nog paraat om de site in de gaten te houden.

Mensen die vragen hebben over en in verband met de ramp kunnen bellen naar het nummer 059-25.80 30.