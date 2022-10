Onze Groenman houdt het groentapijt in zijn tuin afgerand met een kantensnijder die ooit kocht in een van de Britse National Trust tuinen. Dat halve maantje is nog steeds scherp en snijdt het groen en graswortels perfect af. De steel begaf het ooit maar zit na inkorten terug stevig in de steel. Of andere kantensnijders beter presteren? Onze Groenman test het uit.