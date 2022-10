Zeldzame vondst in Syrië: Romeinse mozaïekvloer van 1600 jaar oud ontdekt

De rookwolken in het door oorlog verscheurde Syrië trekken langzaam weg en dat heeft in de stad Homs geleid tot een zeldzame vondst. Archeologen ontdekten een Romeinse mozaïekvloer van 1600 jaar oud die volgens de BBC vrijwel intact is gebleven.

Het mozaïek van twintig bij zes meter werd gevonden onder een gebouw in Rastan in de buurt van Homs in Centraal-Syrië. Het gebied was tot 2018 in handen van rebellen die zich tegen de Syrische president Bashar al-Assad hebben gekeerd.

Rond het mozaïek houden soldaten de wacht. De vloer is inmiddels ter bescherming afgedekt met een doek. Veel archeologische schatten in Syrië zijn na meer dan tien jaar oorlog verloren gegaan of ernstig beschadigd geraakt, meldt de Britse openbare omroep. Zo hield ook Islamitische Staat flink huis in Syrië en Irak: de islamitische terreurgroep verwoestte meerdere (kerk)gebouwen en ander cultureel erfgoed. Ook werden archeologische stukken verhandeld en doorverkocht.

Hercules

In de recent ontdekte vloer zijn mythische scènes te zien van vermoedelijk onder andere de Trojaanse oorlog. Ook de Griekse god Hercules en de Romeinse zeegod Neptunus en veertig van zijn minnaressen worden afgebeeld.

Het zou gaan om een van de belangrijkste archeologische ontdekkingen sinds het begin van het bloedige conflict in 2011. “Wat voor ons ligt, is een op wereldschaal zeldzame ontdekking”, zegt de Syrische expert Hamman Saad tegen Associated Press.