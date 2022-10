Zweden gaat nieuwe kerncentrales bouwen, akkoord voor rechtse regering met steun van extreemrechts

In Zweden is een akkoord bereikt voor de vorming van een rechtse regering, die in het parlement de steun krijgt van de rechts-populistische SD. Dat heeft Ulf Kristersson, leider van de Gematigde Uniepartij, vrijdag aangekondigd. Hat land gaat nieuwe kerncentrales bouwen om te voldoen aan de groeiende vraag naar elektriciteit.