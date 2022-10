Minister Somers grijpt in na vernietigende audits voor burgemeesters: “Mag ik dan geen geld verdienen?”

Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) plaatst de West-Vlaamse gemeenten Staden én Moorslede onder verscherpt toezicht. Dat gebeurt naar aanleiding van twee onderzoeken van Audit Vlaanderen naar verdachte vastgoeddeals van burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD) van Staden en Ward Vergote, de burgemeester van Moorslede. Tegelijkertijd is het in Sint-Truiden maar de vraag of waarnemend burgemeester Jelle Engelbosch (N-VA) de eed mag afleggen als opvolger van Veerle Heeren, eveneens na omstreden vastgoeddeals.

Volgens Audit Vlaanderen heeft Vergote zich “in een staat van belangenvermenging geplaatst” bij een verdachte vastgoeddeal, schrijft de Krant Van West-Vlaanderen. Een stuk landbouwgrond leverde de burgemeester van Moorslede in twee jaar tijd meer dan 200.000 euro op. Het parket en Audit Vlaanderen startten daarom een onderzoek. Audit Vlaanderen heeft nu zijn rapport klaar.

Het bewuste stuk grond stond niet alleen als landbouwgrond ingeschreven maar ook als reservegebied voor ambachtelijke zone. Daar was Ward Vergote van op de hoogte omdat hij daarover een collegebesluit had ondertekend. Verder nam hij ook deel aan “beslissingsmomenten die betrekking hadden op de mogelijke herbestemming van het betrokken perceel en ondertekende in dit verband officiële documenten”, zo schrijven de auditeurs van Audit Vlaanderen. Verder stelt Audit Vlaanderen nog dat Vergote niet handelde in overeenstemming met de bepalingen van het decreet Lokaal Bestuur, noch met de deontologische code en het huishoudelijk reglement van de gemeente Moorslede.

De audit werd volgens De Krant Van West-Vlaanderen ook doorgestuurd naar de Dienst voor de Bestrijding van Corruptie van de federale politie. Die dienst zal bekijken of Vergote zich ook schuldig maakte aan strafrechtelijke inbreuken. Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) stelt de gemeente Moorslede nu onder verscherpt toezicht en heeft gouverneur Carl Decaluwé daarnaast de opdracht gegeven om zowel bevoegd schepen voor Ruimtelijke Ordening Sherley Beernaert als burgemeester Vergote uit te nodigen voor een gesprek, schrijft KW.

“Jaloers”

In een eerste reactie aan de Krant Van West-Vlaanderen beweert Vergote tevreden te zijn met de audit. “Als je de audit goed leest, zal je zien dat ik vrijgesproken ben. Behalve voor een paar onbelangrijke vergaderingen waarop ik aanwezig was. Het is niet omdat je eens te snel rijdt, dat men je rijbewijs moet afnemen”, is zijn interpretatie.

Hij beticht de journalist die het verhaal naar buiten bracht er ook van “jaloers” te zijn. “Ik heb een stuk grond gekocht, dat dossier is in een stroomversnelling gekomen, en ik heb het meteen weer verkocht. Dat ik daarop winst gemaakt heb? En dan? Mag ik dan geen geld verdienen misschien?”

Ook “verdachte vastgoedtransacties” in Staden

Ook in Staden zou burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD) zich met twee “verdachte vastgoedtransacties” mogelijk schuldig gemaakt hebben aan belangenvermenging. Daarbij maakte hij volgens de krant gebruik van de voorkennis die hij als burgemeester had. Daarop startten het parket van West-Vlaanderen en Audit Vlaanderen een onderzoek op. Volgens KW werd het document afgelopen week doorgestuurd naar alle leden van de gemeenteraad en zal het besproken worden op een geheime zitting op 27 oktober.

Vanderjeugd blijft volhouden dat hij steeds juridisch en deontologisch correct heeft gehandeld. “Uit diverse betrouwbare bronnen heeft onze redactie echter een andere lezing van het document vernomen. In beide verdachte vastgoeddossiers zou de burgemeester zich in een staat van belangenvermenging bevonden hebben”, klinkt het bij KW.

Geheimhoudingsplicht

“Het enige wat ik kan toevoegen is dat blijkbaar zij die mij verwijten deontologische fouten te hebben gemaakt zelf deontologisch in de fout gaan door hun geheimhoudingsplicht te schenden door bepaalde informatie te lekken aan de pers”, reageert Vanderjeugd bij Belga. “Ik blijf herhalen dat in een rechtsstaat de feiten het halen van de schijn en dat ik het gerechtelijk onderzoek verder geduldig afwacht tot het moment dat dat onderzoek zal aantonen dat mij in de feiten niks te verwijten valt.”

Naar aanleiding van de audit plaatst Vlaams minister Bart Somers de gemeente onder verscherpt toezicht. Hij zal gouverneur Carl Decaluwé de opdracht geven om Vanderjeugd uit te nodigen voor een gesprek. “Dit is de start van een traject van verscherpt toezicht waarbij de gouverneur periodiek nagaat of het bestuur gevolg geeft aan de aanbevelingen uit de audit”, zegt Somers bij KW.

Jelle Engelbosch. — © Tom Palmaers

Sint-Truiden

Vrijdagmiddag raakte eveneens bekend dat Audit Vlaanderen klaar is met haar rapport over waarnemend burgemeester Jelle Engelbosch (N-VA) van Sint-Truiden. Uit het rapport blijkt dat er “mogelijk misdrijven werden gepleegd”. De Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie is ingelicht.

Jelle Engelbosch moet normaal gezien een dezer dagen de eed afleggen als burgemeester. De vraag is of dit nog door kan gaan, gezien het vernietigend rapport dat Audit Vlaanderen heeft bezorgd aan de gemeenteraad. Aanleiding van het onderzoek is de aankoop van een perceel grond van de kerkfabriek. Die gebeurde op het moment dat Engelbosch schepen van Ruimtelijke ordening was.

Volgens de audit - die de redactie kon inkijken - mocht die verkoop niet onderhands gebeuren en heeft de kerkraad niet de correcte procedure gevolgd. In het rapport staat dat er hierdoor “minstens een schijn van belangenvermenging” is ontstaan. “Wat beschouwd kan worden als schending van de bepalingen van de deontologische code van lokale mandatarissen.” Bovendien is het perceel verkocht onder de gangbare prijs. Ook de aankoop van een perceel in Halmaal-Dorp dat Engelbosch gratis verkreeg via de constructie van een”verkrijgende verjaring” is niet volgens de regels verlopen. Hierdoor heeft de stad voor 9.100 euro aan inkomsten mislopen.