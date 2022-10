Nieuwe beelden tonen hoe Pelosi koelbloedig optreedt tijdens bestorming Capitool

De Capitoolcommissie heeft nooit eerder vertoonde beelden verspreid van het moment waarop Nancy Pelosi, samen met andere politieke leiders in het Congres, te horen krijgen dat Trump-fanaten het Capitool aanvallen. In bovenstaande video maakt Pelosi indruk met haar koelbloedige optreden: de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden schiet meteen in actie en roept versterking.