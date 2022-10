Filmregisseur Julien Vrebos (75) overleden

De Brusselse regisseur Julien Vrebos is op 75-jarige leeftijd overleden. Dat meldt VRT vrijdag op zijn website. Naast regisseur, onder meer van ‘Le bal masqué’ en ‘The Emperor’s Wife’, was Vrebos ook een publiek figuur in het Brusselse.

Vrebos werd in 1947 geboren in Elsene. Na zijn studies landmeetkunde en fotografie werkte hij jaren als gemeenteambtenaar voor hij via de sportjournalistiek in de media terechtkwam.

Eind jaren zeventig begon hij maatschappelijke reportages te draaien. In 1998 debuteerde hij als cineast met ‘Le bal masqué’, een film over de Bende van Nijvel. Vijf jaar later maakte hij ‘The Emperor’s Wife’.