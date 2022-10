Drugsbaron Flor Bressers uitgeleverd aan België

Drugsbaron Flor Bressers is uitgeleverd aan ons land. Hij is kort na de middag geland op Belgische bodem en wordt nu naar een Belgische gevangenis overgebracht. De topcrimineel, die opgesloten zat in een Zwitserse cel, probeerde eerder zijn overlevering aan te vechten, maar dat mislukte.

Flor Bressers (36), alias ‘De Lange’ of ‘De Universitair’, werd in februari van dit jaar gearresteerd in het Zwitserse Zürich. De drugsbaron uit het Limburgse Lommel prijkte sinds een jaar eerder op de beruchte Most Wanted-lijst van de Belgische politie. Zijn naam duikt namelijk op in meerdere onderzoeken naar internationale drugssmokkel, waarbij geweld niet wordt geschuwd. Hij zat sinds zijn arrestatie nog steeds in een Zwitserse cel, maar ons land vroeg om zijn uitlevering.

Bressers werd in 2020 veroordeeld tot vier jaar effectieve celstraf voor de ontvoering en mishandeling van een Nederlandse bloemist. Die was een lading van 40 kilo heroïne kwijtgespeeld aan de Britse douane. Door deze veroordeling werd de Limburger op de Most Wanted-lijst gezet. Midden februari 2022 liep Bressers dan tegen de lamp in Zürich. Nu moet hij dus zijn straf verder uitzitten in een Belgische gevangenis.

