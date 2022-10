Spaanse media zijn zeker: geblesseerde Thibaut Courtois mist El Clásico

Courtois kampt al iets meer dan twee weken met ischias in het linkerbeen, een redelijk complexe blessure. Een poging tot uitleg: Ischias is een zenuwpijn die niet de hele tijd aanwezig is, maar wel ferm kan opsteken bij het uitvoeren van bewegingen. De pijn begint in de onderrug en loopt zo door tot in het been.

Al vier wedstrijden moest Courtois aan zich voorbij laten gaan: de competitiewedstrijden tegen Osasuna en Getafe en de Champions League-wedstrijden tegen Shakhtar Donetsk. Coach Carlo Ancelotti zei al meerdere keren dat het beter gaat met de Belgische doelman en dat hij de wedstrijd tegen Barcelona zou halen, maar dat lijkt nu toch bijzonder moeilijk te worden.

Volgens Spaanse media is het onmogelijk dat Courtois de wedstrijd van zondag haalt. Onder meer Marca schrijft al dat Courtois de topper zeker zal missen. Het is alleen nog wachten op bevestiging van coach Carlo Ancelotti. Die komt er vermoedelijk morgen. Een serieuze domper.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen