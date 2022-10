‘s Ochtends werd Finn (4) suf en rillerig, ‘s avonds kreeg hij zijn eerste hartstilstand: “Hij is heel snel in onze armen gestorven”

Hoevenen

Ze hebben niet meer thuis in Hoevenen (Stabroek) geslapen omdat in alles daar Finn aanwezig is. Zijn kamertje ligt er nog bij zoals het zondag 25 september achtergelaten is. Maar de realiteit is anders: Finn is er niet meer. Het 4-jarig jongetje overleed in geen tijd, doodsoorzaak onbekend. “Het is iets dat we nooit gaan kunnen plaatsen”, zegt Finns moeder Vicky Van Wallendael (33). Haar gezin en enkele honderden andere mensen namen afgelopen zaterdag afscheid van Finn, “op zijn manier, met veel liefde en Paw Patrol”. Zijn broer Senn (10) en Vicky, musicalartieste, hadden allebei zelf een lied ingezongen. “Het afscheid was hartverscheurend en warm tegelijk.”