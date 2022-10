Bestuurder (26) schiet naar auto met kind op de achterbank: “Dit had heel slecht kunnen aflopen”

Drie leden van een gezin beleefden de schrik van hun leven toen ze op 6 maart van dit jaar op de E313 in de buurt van Westerlo plots beschoten werden in hun auto. In de auto naast hen had bestuurder Kevin B. uit Westerlo een airsoftwapen bovengehaald en een schot gelost. Door de impact werd een raam van de beschoten auto helemaal verbrijzeld maar er vielen gelukkig geen gewonden. B. was die dag samen met zijn schoonbroer J.A. naar een stockverkoop in Ranst geweest en had het wapen daar aangeschaft. Onderweg naar huis merkte hij de auto op van een man met wie hij in het verleden al problemen had.

Twee jaar cel

“Eerst probeerde hij de auto van de slachtoffers van de baan te rijden. Daarna heeft hij met het airsoftwapen door de ruit van de auto gevuurd”, zei de openbare aanklager vrijdag op de correctionele rechtbank in Turnhout. “Dit had veel erger kunnen aflopen. Er zat een kind op de achterbank. Het bewuste wapen werd nadien teruggevonden onder een zetel van zijn auto. Hij heeft zich bewust met het wapen verplaatst in zijn auto. Zijn passagier, J.A., was in het bezit van een vouwmes.” De procureur tilt zwaar aan het schietincident en vorderde een effectieve gevangenisstraf van twee jaar voor Kevin B. Zijn kompaan riskeert tien maanden cel voor inbreuken op de wapenwetgeving.

Geschrokken

Volgens de verdediging beseft Kevin B. wel degelijk dat hij over de schreef was gegaan. “Nadat hij het schot had gelost, was hij zelf geschrokken en heeft hij zich meteen aan de kant gezet”, pleitte meester Joke Kerremans. “Toen hij met zijn schoonbroer onderweg was, zag hij plots de auto van de man met wie hij vroeger een conflict had. Voor hij het zelf besefte, heeft hij het raam van zijn auto opengedaan en heeft hij geschoten. Hij ging ervan uit dat de veiligheid van het wapen aan stond en hij had ook niet gezien dat er een kind op de achterbank zat.” De advocate vroeg om B. een straf met probatie-uitstel op te leggen.

De slachtoffers van de schietpartij vroegen op de rechtbank een schadevergoeding. “Als ons zoontje op een andere plaats in de auto had gezeten, dan had hij misschien het glas recht in zijn gezicht gekregen”, vertelden ze. “Het heeft enkele weken geduurd vooraleer hij nog in de auto wilde meerijden. Ook wij schrikken op van elke knal en denken soms dat we achtervolgd worden.” De rechtbank velt een vonnis op 4 november.