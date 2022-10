Milieuactivisten gooien tomatensoep naar meesterwerk van Van Gogh en lijmen zichzelf vast

Milieuactivisten van de beweging Just Stop Oil hebben tomatensoep gegooid naar een schilderij van Van Gogh dat achter glas tentoongesteld wordt in The National Gallery in Londen.

Op beelden verspreid door de beweging, die oproept tot onmiddellijke stopzetting van alle nieuwe olie- en gasprojecten, is te zien dat twee activisten de inhoud van twee blikken soep naar het werk gooiden. Nadien hebben ze zichzelf onder het schilderij vastgelijmd aan de muur.

Het doek ‘Zonnebloemen’ uit 1888, geschilderd met olieverf, is een van de bekendste olieverfschilderijen van Van Gogh en wordt geschat op ruim 84 miljoen dollar. Het beroemde schilderij is beschermd door een stuk glas. The National Gallery heeft laten weten dat er minime schade is aan de lijst en dat ‘Zonnebloemen’ geen averij heeft opgelopen. Twee vrouwen zijn gearresteerd na het incident, zij zijn volgens Britse media 21 en 22 jaar.

Just Stop Oil heeft eerder ook al via een werk van Van Gogh de aandacht opgeëist: in juni richtten ze hun vizier op ‘Perzikboom in bloei’, dat in de Londense Courtauld Gallery hangt. Twee aanhangers van de beweging hadden zichzelf met hun handen aan de zijkant vastgemaakt.

Afgelopen weekend nog hadden betogers van klimaatactiegroep Extinction Rebellion zich vastgelijmd aan een schilderij van Pablo Picasso in museum Victoria in het Australische Melbourne.

